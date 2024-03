Lo del ‘popular’ Alejandro Fernández

Debo confesar y confieso que hay algunos requiebros de Alberto Núñez Feijóo que se escapan a la lógica del que suscribe. Será porque el columnista desconoce la profundidad de su pensamiento o no entiende la realidad objetiva que circunda al comandante en jefe del centroderecha.

La penúltima resultó cuando fue acusado de regar a la antigua empresa de su mujer (Sargadelos) con cien mil pavos de la Xunta que presidía y luego resultó que fue un burdo bulo de los que hacen historia mediante el trágala que hizo Moncloa a un escribiente amigo en el Infolibre de Contreras/Maraña. No dijo ni mu. ¿Se imaginan algo similar a sensu contrario?

El último episodio tiene que ver con el corajudo Alejandro Fernández a propósito de su liderazgo en Cataluña. A Fernández se le podrá decir que necesita cambiar de peluquero; en modo alguno que no haya demostrado el coraje exigible al líder del PP en aquella región, que siempre fue para el centroderecha territorio comanche.

La gestión de esa minicrisis interna no puede afirmarse que haya sido para matrícula de honor. Ello me lleva a concluir que Fernández, que ha pilotado con arrojo uno de los periodos más difíciles del centroderecha español en Cataluña, se merece, como mínimo, estar al frente de la lista del PP el 12 de mayo. Soy de los convencidos de que no ganará los comicios regionales, pero obtendrá un magnífico resultado fagocitando, por un lado, los restos de los naranjitos que todavía quedan en aquellas calas y, por otro, meterá el hocico en alguna parte voxística.

Comprendo la dificultad del Partido Popular para presentar una lista única constitucionalista en Cataluña. Dificultad logística, pero también ideológica, especialmente con la formación de Abascal. Pero es en estos casos y en las actuales circunstancias cuando hay que practicar el patriotismo más que publicitarse entre los pliegues de la bandera.

Fernández obtendrá mejor resultado del que ha gozado en la última legislatura. Y se convertirá en un barón por derecho propio. Se lo merece. Cabeza, coraje y discurso tiene. Y, quizá, mire usted por dónde, resulta decisivo para conformar el poder catalán próximo.