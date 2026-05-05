Llamando desequilibrados a los yihadistas

Este sábado, en la localidad barcelonesa de Esplugas de Llobregat, un marroquí asesinó a una mujer en plena calle, degollándola al grito de «¡Allahu Akbar! (Alá es grande)». Ante la falta de datos oficiales, ya que los Mossos d’Esquadra tienen instrucciones de ocultar toda la información que, para los socialistas que gobiernan Cataluña, pueda generar comentarios racistas o xenófobos, y contribuir así a aumentar las críticas al Gobierno por su masiva regularización de inmigrantes ilegales, en principio se difundió la noticia de que la víctima había sido una niña, pero posteriormente los testigos aclararon que se trataba de una mujer asiática de mediana edad y que el asesino era un marroquí del que hasta hemos visto fotografías portando el enorme cuchillo con el que perpetró su ataque yihadista.

Este asesinato se une a una larga lista de apuñalamientos con cuchillos y machetes ocurridos en Barcelona durante el fin de semana. El apuñalamiento de Esplugas de Llobregat se une a otro asesinato en el centro de la ciudad, cerca del Raval, en el que el asesino parece ser un menor al que su víctima acababa de robar. Además, esa misma madrugada, a la salida de la Feria de Abril de Barcelona, un grupo de más de 20 jóvenes apuñaló con un machete a un menor al que pretendían robar. En Hospitalet de Llobregat hubo otros dos heridos en una pelea masiva. Y en la plaza de Cataluña a plena luz del día, dos hombres se pelearon con navajas, hiriéndose. Al menos cinco peleas con cuchillos en cuatro días, con dos víctimas mortales.

La correlación entre todos estos delitos violentos y la inmigración ilegal es tan evidente como ocurre con las agresiones sexuales. Por ello, la violencia se concentra mucho más allí donde los inmigrantes ilegales son más numerosos, como ocurre en Barcelona. En 2025, los asesinatos en España aumentaron casi un 8 %, manteniendo la tendencia de varios años atrás. En Alicante, por ejemplo, los robos con violencia crecen a un ritmo del 10 % anual. Desde que gobierna Pedro Sánchez, las violaciones han pasado de 2.143 agresiones sexuales con penetración en 2019 a 5.363 casos en 2025, año que se cerró ya con casi 15 violaciones diarias en España. En todos estos delitos violentos, la participación de extranjeros es muy superior al 15 % que representan de la población, llegando a ser del 40 % en los delitos sexuales, el 45 % en robos con violencia y hasta el 58 % en agresiones con armas blancas; siendo ya los extranjeros el 33 % de la población reclusa en España.

Así que, para intentar que la gente trague con el proceso de regularización masiva de personas que han entrado en España delinquiendo, por no tener papeles para hacerlo, las autoridades intentan ocultar la nacionalidad de los delincuentes que, cada día, ocupan las cada vez mayores secciones de sucesos de los medios de comunicación. A los menas se les llama menores sin más, y a los marroquíes, se les llama jóvenes, haciendo que en redes sociales se empiece a hacer el chiste de llamar a todos estos delincuentes extranjeros «jovenlandeses de Jovenlandia», ya que cuando el delincuente es español, las autoridades se encargan de hacer que esta nacionalidad ocupe un lugar destacado en el titular de la noticia.

Volviendo al caso de la asiática degollada en Esplugas de Llobregat, los Mossos d’Esquadra, que se negaron a informar de que el asesino era de origen marroquí y que mató a su víctima, elegida al azar, al grito de «¡Alá es grande!», están diciendo lo mismo que la consejera de Interior de la Generalitat, la socialista Núria Parlon, quien inmediatamente descartó el yihadismo como móvil del crimen, concluyendo, sin ninguna investigación, que seguramente habría sufrido «algún tipo de brote que provocó que actuara de una forma totalmente irracional». Todo para conseguir que algunos les sigan votando, pese a que pretenden sustituir a quienes no les votan por extranjeros, aunque sean delincuentes. Tomando a la gente por tonta, igual que los socialistas acabaron con el paro llamando fijos discontinuos a los parados, ahora van a acabar con el yihadismo llamando a los terroristas, desequilibrados.