Febas sobra, lo entiendo. Galarreta, Salva Sevilla e incluso Dani Rodríguez están por delante de él. Lago Junior es el primero en salir, tapado por Mboula que no le ha mejorado en absoluto, Antonio Sánchez que es otro tipo de jugador y Amath, estelar en Segunda y opaco en Primera. Dicen, ¿quién lo dice? preguntaría Luis Aragonés, que el Sporting se interesa por Abdón y que se le busca cesión, ¿quién es «se»?, a Hoppe.

La defensa no se toca. El lastre está arriba. Cuatro «nueves» en nómina, tres de ellos recién fichados, y resulta que no sirve ninguno y se caen dos. De confirmarse los rumores se deduce un reconocimiento tácito de una mala gestión de la dirección deportiva. El director financiero no sé cómo lo hará, pero el deportivo se está luciendo no sólo por la ausencia de eso que llaman un «hombre gol» -el Getafe soltó a Molina y Angel, pero Ortells eligió al que no tocaba-sino porque había exceso de futbolistas de banda a tenor de la identidad de los que se van o podrían irse.

Si la escabechina va ser esta, a ver lo que viene. Particularmente dudo mucho de que los candidatos, por ahora sin nombre, superen el nivel de aquellos que causarían baja y eso que no hay ninguna estrella. Estrellado si, más de uno y no solo en el vestuario. Pero ¿a quién le importa si los americanos pagan y ya hay media permanencia atada?.