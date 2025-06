Por una inmigración legal, ordenada y «culturalmente cercana»

El texto de la ponencia sobre inmigración que el PP llevará a su congreso nacional presenta varios aspectos destacables por lo que tienen de visión pragmática de la realidad. En primer lugar, se plantea primar la acogida de los «culturalmente cercanos» para cubrir las necesidades del mercado laboral. No hay que ser muy sagaz para entender que los «culturalmente cercanos» son los ciudadanos de aquellas naciones que funden sus raíces en el legado cultural español, lo que nos remite a esa ‘América española’ que comparte no sólo la lengua, sino una idiosincrasia fruto de una larga historia en común. Habrá quien quiera ver en esta prioridad por lo «culturalmente cercano» una forma discriminatoria de abordar la inmigración, pero a estas alturas lo que pueda decir la izquierda en la materia importa bien poco habida cuenta de que su política migratoria ha consistido básicamente en no hacer nada ni establecer criterio alguno.

Esa visión ‘naif’ y vacua de la realidad ha supuesto que la inmigración haya pasado de convertirse en un elemento dinamizador del mercado laboral en un problema evidente. Que el PP plantee igualmente aplicar la «tolerancia cero» con aquellos que delincan o caigan en la reincidencia también es una buena noticia, si tenemos en cuenta que la izquierda se ha guiado por un fervoroso papanatismo ideológico consistente en estigmatizar a todo aquel que se atreviera a vincular la inmigración ilegal con la delincuencia, aunque las estadísticas así lo demostraran. España está sufriendo las consecuencias del descontrol migratorio del Gobierno y de las políticas de ‘efecto llamada’ que ha se han revelado como absolutamente contraproducentes, por la sencilla razón de que la llegada masiva de ilegales, especialmente a Canarias, Ceuta y Melilla, ha derivado en un problema descomunal que el Ejecutivo ha tratado de esconder trasladando a seres humanos de un territorio a otro como si fueran mercancías. Que el PP se plantee un giro en materia de inmigración es positivo, porque las políticas de la izquierda han resultado un fracaso. Por una inmigración legal, ordenada, segura y «culturalmente cercana».