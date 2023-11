Inda sobre la investidura de Sánchez: «Hoy ha nacido un autócrata»

Este miércoles 15 de noviembre ha comenzado el debate de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, analiza el discurso que el presidente del Gobierno en funciones ha pronunciado sin límite de tiempo, un discurso en el que «ha tirado de un clásico» que es «ciertamente patológico»: «Resulta ya un auténtico coñazo. Ese clásico no es otro que el del miedo a la derecha, el de la ultraderecha, el de la extrema derecha, el de los ultras, el de Vox, el de los malos malísimos que son Feijóo y Abascal, el de que viene el lobo», comienza Inda.

En su intervención de poco más de hora y media, Sánchez ha empleado hasta 45 minutos en transmitir esta idea, la de venderse como «muro frente a la ultraderecha»: «Lo ha hecho para que nos olvidemos, para pasar por alto las auténticas salvajadas legales, más bien ilegales, que va a perpetrar para mantenerse en el poder: esa amnistía que, según él dijo el 20 de julio, tres días antes de las elecciones generales, no entra en la ley ni en la Constitución», recuerda el director de OKDIARIO.

Y es que Sánchez lo dijo así, textualmente. Por tanto, lo que va a hacer Pedro Sánchez, según su propia teoría «es cometer un delito, un ilícito penal». Tanto se ha centrado en hablar de la derecha, que el presidente en funciones ha ignorado por completo mencionar las cuestiones más preocupantes de su investidura: «No ha explicado por qué Puigdemont antes era tan malo y hubo que aplicarle el 155 a él y a Cataluña y ahora es maravilloso. He de recordar que el 155 se aprobó con sus votos. No ha explicado por qué en el Parlamento se van a constituir comisiones de investigación que van a hacer de VAR, que rearbitran las decisiones judiciales, es decir, no ha explicado por qué asalta el Poder Judicial con esto y con la Ley de Amnistía. No ha explicado por qué va a convocar un referéndum de autodeterminación en Cataluña», enumera.

«No ha explicado porque va a ceder el cien por cien de los impuestos a Cataluña. ¿Por qué les va a perdonar buena parte de la deuda a la comunidad catalana y no ha llamado al resto de presidentes autonómicos para hacer lo propio? Y lo que no ha explicado es lo que no ha dicho».

Resulta tan obvio como que «a Pedro Sánchez le van a elegir los siete votos de los diputados de Puigdemont». No fue elegido por los ciudadanos, porque «las elecciones las ganó Alberto Núñez Feijóo y con exactamente 17 escaños de diferencia», declara Inda.

Por último, la alusión de Sánchez a Machado que el director de OKDIARIO define como «la anécdota graciosa», así como su mención a Salvador Espriu: «Una cosa de coña ha sido esa alusión a Machado como si fuera un erudito y es un tipo más bien inculto que he de recordar que dijo que Antonio Machado había nacido en Soria. Cuando todo el mundo sabe que lo hizo en Sevilla. Es más, Antonio Machado decía que su infancia eran recuerdos de un patio de Sevilla. Por no hablar de esa alusión a Salvador Espriu, al literato catalán al que Sánchez no había oído hasta el día de ayer cuando le redactaron el discurso. En fin, todo muy patético, muy preocupante. Y lo único que está claro es que mañana va a nacer un autócrata y que ese autócrata se llama Pedro Sánchez», finaliza.