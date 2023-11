Feijóo acusa a Sánchez de «corrupción» por su interés personal: «Llega investido desde Waterloo»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al jefe del Gobierno en funciones y candidato a la Presidencia, Pedro Sánchez, de cometer «corrupción política» y de «llegar ya investido desde Waterloo», en alusión al acuerdo que cerró su partido con el prófugo Carles Puigdemont en Bruselas en base a una ley de amnistía para los golpistas del 1-O. «Tomar decisiones contra el interés general a cambio de beneficios personales es corrupción política», ha recalcado Feijóo sobre dicho acuerdo, que va en favor de Sánchez y del fugado ex presidente de la Generalitat de Cataluña.

«La investidura ya se ha producido, fuera de España. A escondidas, sin dar la cara. Sánchez llega investido a esta Cámara desde Waterloo. La investidura nace de un fraude. Lo que se trae hoy a la Cámara no se votó en las urnas, es un fraude», ha remarcado Feijóo, instando a Sánchez a que convoque elecciones para que los españoles puedan votar lo que se les ocultó en la pasada campaña, esto es, la amnistía y los pactos con ERC y Junts.

«Usted no ha conseguido el apoyo de nadie, lo ha comprado firmando cheques que todos pagaremos», ha criticado Feijóo a Sánchez, advirtiéndole de que «esa España silenciosa y resignada que desean no la van a tener». El líder del PP ha hecho alusión aquí a la movilización histórica contra la amnistía que reunió a más de 2 millones de personas en las 52 capitales de provincia el pasado domingo.

«Este clamor representa una mayoría de españoles que va más allá de mi partido y de las formaciones que me apoyaron en la sesión de investidura. Esa España silenciosa y resignada que desean no la van a tener», ha asegurado Feijóo al PSOE y sus socios separatistas.

«La amnistía no mejora la convivencia. Si fuese tan buena, ¿por qué no la aprobaron en sus cinco años en el Gobierno? ¿O es que antes de las elecciones mantenían que era inconstitucional y ahora ha cambiado la Constitución?», ha lanzado Feijóo a Sánchez.

Feijóo: «Sánchez no tiene mayoría»

«La amnistía no mejora la convivencia, la destruye, porque aplasta a los catalanes que no son independentistas», ha añadido, incidiendo en que la «soberanía nacional no necesita mediadores internacionales».

Además, Feijóo ha afirmado que es «falso» que la investidura del candidato socialista tiene una mayoría detrás. «Y el señor Sánchez lo sabe, por eso no permite que se pronuncien los españoles en otras elecciones», ha enfatizado. «La historia no le amnistiará», le ha espetado.

«Pacto encapuchado con Bildu»

En este contexto, Feijóo ha exigido al candidato que aclare cuál ha sido su «pacto encapuchado» con el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, y si incluye una «amnistía etarra».

Previamente, la secretaria general de los populares y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, en su reacción al discurso de Sánchez, manifestó que la intervención inicial del candidato socialista fue de «oposición al PP», sosteniendo que el secretario general del PSOE viene a gobernar «contra 11 millones de españoles» que votaron en las elecciones a los populares y a Vox.

En la rueda de prensa posterior al discurso de investidura de Sánchez, Gamarra recalcó que la «vocación» del líder socialista es separar y dividir a los españoles, haciendo realidad un Gobierno «basado en el frentismo y la división».