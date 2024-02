Inda: «No, Sánchez, ‘Zorra’ no es una canción divertida sino una banalización de la violencia machista»

Eduardo Inda recuerda «aquellos tiempos en los que España enviaba a Eurovisión a gente que sabía cantar». Massiel, Karina, Julio Iglesias, Raphael, Sergio Dalma, Paloma San Basilio… El director de OKDIARIO hace un repaso de aquellos «tipos y tipas de primera división que iban a hacer lo que hay que hacer en Eurovisión, cantar».

«Desde los tiempos del Chikilicuatre de Zapatero», apunta, «sólo enviamos payasos, payasas y payases, y este año no iba a ser la excepción gobernando como gobierna Pedro Sánchez». Este año, España envía a Nebulossa, cuya canción se titula Zorra. «Es decir, vamos a hacer el ridículo nuevamente», declara Inda. «Lo peor de todo es el mensaje que subyace en esta canción. Como han dicho las feministas clásicas, lo que hace es banalizar la violencia machista, la violencia de género, esa violencia en la cual hay ciudadanos que llaman zorras a las mujeres y eso evidentemente es violencia contra la mujer».

Esta canción «lo ridiculiza, banaliza y normaliza. Sencillamente repugnante». No obstante, Pedro Sánchez «está encantado». «Y yo le pregunto si en su casa, a su mujer, a sus hijas, a su entorno femenino, les llama zorras. ¿O cómo es la historia?», incide Inda.

«Y dice que hay gente, a los que criticamos esta aberración, esta payasada peligrosísima, pues que nos encanta el Cara al sol, a los miembros de la fachosfera. A mí no me encanta el Cara al sol, me da grima, es casposo y es la canción de una dictadura, por tanto me parece aberrante. Y yo la verdad es que no conozco a nadie que le encante el Cara al sol. Yo no sé, querido Pedro Sánchez, si en tu familia hay gente de la que puedes decir que le gusta el Cara al sol. Yo creo que sí, majete», finaliza el director de OKDIARIO.