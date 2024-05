Inda: «El Estado no eres tú, Sánchez, ¿qué es esto de romper con Argentina porque insultan a tu mujer?»

«Pedro Sánchez ha perdido el oremus y quién sabe si algo más o si debe padecer algún vaivén -transitorio, naturalmente-, porque si no, no se explica la que está liando con la República Argentina». Así lo cree el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, quien manifiesta, que no teóricamente, pero sí en la práctica, «hemos roto relaciones diplomáticas».

Todo se remonta a cuando Milei llamó corrupta a Begoña Gómez, esposa de Sánchez. «La verdad es que a mí no me gustan los insultos en la vida pública y creo que eso de llamar corrupta a Begoña Gómez está fuera de lugar en términos diplomáticos». Pero no es menos verdad, dice Inda, que «cuando tú insultas a alguien, lo normal es que esa persona acabe también insultándote».

Recuerda el director de OKDIARIO, que «el matón del presidente, fue el que primero abrió fuego cuando llamó drogadicto a Javier Milei y ahora, lo que hace Pedro Sánchez, en la práctica, es romper relaciones con Argentina y ya ha avisado que, seguramente, no dejará aterrizar en Torrejón el avión de Javier Milei cuando regrese a España el 21 de junio».

«Querido Pedro Sánchez, tú no te puedes comportar como un chulo de discoteca que se lía a palos sin ton ni son porque han insultado a tu mujer», le dice Inda a Sánchez; «eso es barriobajero y es impropio de un presidente del Gobierno», añade.

«Tú no eres el Gobierno de España, tú no eres el Estado, tú no eres España», enfatiza Inda. «Temporalmente, eres el presidente del Gobierno de España, pero el Gobierno de España quedará y tú, afortunadamente, pasarás». Sostiene que ya le gustaría a Sánchez ser el Estado, porque opera «como un monarca absoluto».

«La diplomacia es lo primero», recuerda el director de OKDIARIO, que añade que en diplomacia «hay que tener mucha mano izquierda, algo de lo que tú careces. Y este pollo que estás montando nos va a costar muy caro, en términos económicos y en términos emocionales».

«En Argentina viven 500.000 españoles, son nuestros hermanos, son sangre de nuestra sangre. Y si quieres, te recuerdo cómo se refieren a nosotros cuando hablan de España: la madre patria», finaliza Inda.