Inda: «Cuidadín Sánchez, no reconocer a Edmundo como presidente puede llevar a pensar que estás con Maduro»

Eduardo Inda, director de OKDIARIO, retrata a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, después de que el Partido Socialista haya votado en el Congreso de los Diputados este miércoles en contra de reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. «Hay cuestiones en la vida en la que se pueden tener varias opiniones, por ejemplo, en el tema de la eutanasia, en el aborto o en cuestiones morales. Cada uno tiene sus razones y hay que respetarlas. Pero hay cuestiones en las que el mundo es binario: o te pones del lado del bien o te pones del lado del mal. Una dictadura es intrínsecamente algo inmoral, ilegal y que atenta contra toda ética. Igual que el racismo o el machismo. Pero una dictadura, insisto, es algo infinitamente inmoral», afirma Inda, en clara referencia a la dictadura chavista de Nicolás Maduro.

El director de OKDIARIO señala al líder del Ejecutivo socialista y a los diputados del PSOE por no reconocer a Edmundo González y por no condenar la dictadura de Venezuela. «Si uno no condena enérgicamente una dictadura por acción, es que por omisión la está apoyando. Y eso es lo que ha ocurrido en el día de hoy [este martes] con el Partido Socialista en la votación de la moción presentada por el Partido Popular para reconocer como presidente legítimo de todos los venezolanos al presidente que eligieron el pasado 28 de julio: Edmundo González Urrutia», subraya.

Inda reconoce el mérito al Gobierno de Sánchez por haber concedido a Edmundo González el asilo que solicitó para escapar de la cruel represión de Venezuela que ponía en peligro su propia integridad física. «El Gobierno de Sánchez hizo muy bien. Hay que aplaudirle por conceder asilo político a Edmundo González Urrutia, porque lo había pedido él y porque si se hubiera quedado en Caracas lo hubiera asesinado el narcodictador Maduro», asegura el periodista. Sin embargo, reprocha al partido de Sánchez por la votación de este miércoles. «El Partido Socialista ha hecho un papelón. Un lamentable papelón. Se ha puesto de perfil, ha mirado hacia otro lado cuando se votaba ese reconocimiento a Edmundo González Urrutia», dice el director de OKDIARIO.

Inda manda un mensaje a Sánchez y al resto del Partido Socialista: «Siempre hay que ponerse del lado de la ética, de la moralidad, de la legalidad y de la decencia. Y la decencia es Edmundo González Urrutia. Eso es lo que tendría que haber hecho el PSOE, y algún día nos tendrán que explicar por qué contemporiza con un régimen que ha asesinado desde que se celebraron las elecciones del 28 de julio a 50 disidentes, que sepamos, y ha encarcelado a 1.600 personas que militan en partidos democráticos». «Allá Sánchez, pero estas cosas acaban pasando factura», advierte Eduardo Inda.