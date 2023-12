Inda: «Bien por el Rey, en 2017 paró los pies a los socios de Sánchez y ahora para los pies a Sánchez»

Eduardo Inda aplaude el discurso que ha pronunciado el Rey Felipe VI en esta Nochebuena, un mensaje con el que, argumenta, le para los pies a Sánchez en su proyecto de demolición de la Constitución para contentar a los socios que le mantienen en Moncloa. Y eso que, comienza recordando el director de OKDIARIO, «muchos ignorantes y algunos fakers de extrema derecha, la extrema derecha de verdad, no esa de la que tanto se le llena la boca al presidente del Gobierno, han ido expandiendo la falsaria tesis de que el Rey tenía que parar la amnistía y las demás cesiones del presidente a sus socios, a Junts, a ERC y a los etarras de Bildu».

«Olvidan estos fakers,», remarca Inda, «que la nuestra es una Monarquía parlamentaria, no una monarquía parlamentaria, no una monarquía absoluta, que aquí el Rey reina pero no gobierna. Y lo que nadie puede negarle a Don Felipe es su derecho a la libertad de expresión, ni los independentistas catalanes, ni los etarras ni tampoco Pedro Sánchez». Y, en este sentido, celebra el periodista que «hoy ha ejercido esa libertad de expresión más y mejor que nunca, con el mejor discurso de Navidad en sus ocho años de reinado».

Explica Eduardo Inda que «así como en el año 2017 paró los pies a quienes se levantaron contra el orden constitucional, ahora para los pies a su socio, a su subordinado, a Pedro Sánchez», y «lo hace con dos contundentes mensajes que son un canto al sentido común. el primero de ellos es que hay que preservar la Constitución en su integridad, que no hay que manosearla, manipularla ni prostituirla».

Y, en segundo lugar, señala el director de este medio, «pide que paren los ataque a los jueces, que se deje de invadir el poder judicial por parte de los otros poderes del Estado, es decir, lo obvio. Y esto demuestra que no hace falta recurrir a mediadores internacionales para respetar la Constitución en nuestro país. Para eso nos bastamos los españoles y para eso tenemos a nuestro Rey».