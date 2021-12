Nunca es buen momento para afrontar un lance como enfrentarse al Atlético de Madrid en el Wanda Metroplitano, pero si hay uno menos malo es este fin de semana, solo 72 horas antes de viajar a Oporto donde se decidirá su futuro en Europa de cara al 2022 y cuenta con las bajas de Carrasco y Giménez a quienes Simeone prefiere preservar para dicha cita lusa.

Los aficionados colchoneros tampoco han disfrutado mucho pese a que, con un partido menos, ocupan la segunda posición de la tabla y no han perdido aun en su parroquia. Eso si, estuvieron a punto de hacerlo ante el Villarreal de no ser por un inesperado autogol de Mandi en el minuto 95 y además de esos dos puntos perdidos, cedieron otros tantos frente al Athletic y la Real Sociedad. Son el tercer local que menos encaja en casa, aunque no golean mucho pese a los artilleros de que disponen: Luis Suárez, Griezman, Correa……..Falta que cambie la racha puesto que la pasada semana le metieron cuatro al Cádiz en el antiguo Carranza.

Luis García Plaza tiene a un enfermo, aunque no ha dicho quién, como si a estas alturas ya no se hubiera inventado todo. Secretitos, si. En fin, no cabe esperar que por ser vos quien sois, el anfitrión, vaya a renunciar de entrada a la batalla como hizo en el Santiago Bernabéu. Era miércoles, en efecto, y pensaba más en la visita a Palma del Osasuna el domingo inmediato. Perdió los dos partidos. Sin comentarios. Menos mal que el Celta no juega en Son Moix hasta el viernes. Bueno, visto en Segovia su fondo de armario, tampoco es que tenga mucho donde elegir ni que esconder.

Arbitra el valenciano Martínez Munuera, con escarapela FIFA por obra y gracia del presidente Velasco Carballo y sus colaboradores. Si, es aquel que obsequió a los rojiblancos con ¡once minutos! de prolongación en Cornellá. Iban perdiendo y terminaron ganando. El Mallorca ha tenido la suerte de no tropezarse con él hasta ahora. Detalle: según Marca el peor de Primera en la temporada pasada.