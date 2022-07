Greguerías de doña Lola

El multimillonario Baltasar Garzón anda consumiendo el hombre miles de galones de queroseno, empeñado en que un comité político de la ONU dominado por sus amigos iberoamericanos (ahora son casi todos) diga a los jueces que le pusieron fuera de circulación por juez prevaricador (el “progresista” Luciano Varela, principalmente) que se equivocaron. Ignoro el interés de Garzón en volver a vestir toga; porque amén de perder dinero (ya se lo sacó en abundancia a Emilio Botín en su día) no sé qué causas podría instruir en la Audiencia Nacional porque sus grandes clientes suelen pasar con harta frecuencia por esa instancia judicial.

Dolores Delgado, amiga de Villarejo al igual que su pareja, se condujo como ministra de Justicia con el mismo desparpajo sectario como lo ha hecho durante dos años al frente de la Fiscalía General del Estado, sólo atemperada por la amenaza de la Justicia Europea, lo único que asusta a su grey. No pongo en duda que tenga problemas de salud y lo lamento. Cobraría, sin embargo, más fuerza el argumento ofrecido para abandonar en medio de la canícula veraniega, si al mismo tiempo, renunciara ex profeso a ser fiscal de Sala y, en cualquier caso, a oficiar en esa que se han dado en llamar Memoria Democrática.

¿Puede entender aquella alegre y desenfada comensal del ex comisario que no sean creíbles sus excusas? Tanto más cuando ha convencido al Gobierno de que opte por Alvaro García Ortiz, su número dos y el currante hasta ahora en la Fiscalía , como sustituto. Todo queda en casa. Tampoco puede extrañar mucho dada la monumental querencia del Gobierno a no guardar ni las formas. Los colegas gallegos , que conocen bien al muchacho, sostienen que en Galicia, además de perseguir a los depredadores de la naturaleza galaica –algo plausible- se dedicó mayormente a la defensa de las causas políticas del PSOE. Si Sánchez dura, improbable, es muy posible que pronto se siente en el consejo de ministros. ¿Se imaginan la que hubiera montado la izquierda si el PP perpetrara algo similar o la que montará, llegado el momento, si a Feijóo se le ocurre nombrar a personas con alguna concomitancia (no militancia) para tan singular destino?

¡Pues eso!