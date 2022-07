Dolores Delgado aspira a ser fiscal de Sala de delitos de odio a la vuelta del verano

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha abandonado su cargo por motivos de salud sin ostentar a la máxima categoría de la carrera, la de fiscal de Sala. Pero, según cuentan a OKDIARIO fuentes del Ministerio Público, la ex ministra socialista y hasta esta semana máxima representante de la Fiscalía no se quedará de brazos cruzados. Las mismas fuentes aseguran que Delgado aspirará a conseguir dicha categoría y para ello se plantea presentar su candidatura, no a la futura Fiscalía de Memoria Democrática -que se creará una vez que la ley esté aprobada-, sino al puesto de fiscal de Sala de delitos de Odio y Discriminación, que está vacante desde hace dos semanas.

El pasado mes de julio, el fiscal de Sala delegado de Delitos de Odio y Discriminación, Fernando Rodríguez Rey, fue designado por la propia Delgado como fiscal de Sala delegado de delitos económicos, materia que estaba a cargo del entonces teniente fiscal Juan Ignacio Campos Campos, hasta su inesperado fallecimiento en diciembre de 2021.

Delgado, con el fin de evitar una sobrecarga en el reparto de trabajo que afectase de manera negativa a Rodríguez Rey, dejó sin efecto la delegación de coordinación de los fiscales al frente de los delitos de odio. Dicha competencia pasó, provisionalmente, a cargo de la fiscal general del Estado a fin de determinar, una vez entre en vigor su inminente nueva configuración legal, los perfiles futuros de la referida especialidad.

Pues bien. En los próximos meses, en septiembre u octubre, se prevé sacar a concurso la plaza de fiscal de Sala de delitos de Odio y Discriminación. El candidato nombrado ostentará la categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo, la misma a la que aspira Delgado desde hace meses. El Consejo Fiscal será el encargado de proponer a la persona idónea para ostentar dicho puesto, sin embargo, la última palabra la tendrá el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el hombre de confianza de Delgado y brazo ejecutor en todas las polémicas de la Fiscalía.

Ascenso

Las mismas fuentes sopesan que probablemente Delgado se presente a esta plaza que «ya está creada y publicada» en el Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, la plaza de fiscal de Sala para la Fiscalía de Memoria Democrática todavía tiene «un extenso recorrido» y, añaden, «ni siquiera se sabe si saldrá adelante porque aún tiene que votarse en el Senado». La semana pasada, el Gobierno de PSOE y Podemos aprobó en el Congreso la Ley de Memoria Democrática. Dicha Ley contempla la creación de una Fiscalía «para la investigación de los hechos que constituyan violaciones de Derecho Internacional de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, incluyendo los que tuvieron lugar con ocasión del golpe de Estado, la Guerra y la Dictadura».

Delgado ha ejecutado esta maniobra después de que fracasara el intento del Gobierno de Pedro Sánchez para ascenderla por la puerta de atrás. En marzo, el Ejecutivo pretendía pagar los favores prestados a la entonces fiscal general del Estado con un cambio en la Ley del Estatuto Fiscal a través de una enmienda del PSOE al proyecto de ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal. De esta manera, Delgado podría ascender a la máxima categoría de la carrera fiscal -fiscal de Sala del Tribunal Supremo- cuando cesase como responsable del Ministerio Público, pero tras la polémica suscitada, el partido socialista se vio obligado a retirarla.