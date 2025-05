Gigantesco agujero contable en la DGT: ¿Quién sanciona al sancionador?

No deja de resultar un sarcasmo que mientras la Dirección General de Tráfico estrecha el cerco sobre los automovilistas a base de multas mantiene el más absoluto descontrol sobre el cobro de las sanciones, hasta el punto de que según la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y el Tribunal de Cuentas la Jefatura Central de Tráfico continúa incumpliendo principios contables básicos al no reflejar en sus cuentas más de 512 millones de euros. O sea, que el sancionador no predica con el ejemplo y hace de su capa un sayo con el dinero del contribuyente.

El informe de auditoría de la Intervención es concluyente: «Las cuentas anuales adjuntas (2023) no expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera», señala en un dictamen que ha sido posteriormente respaldado por el Tribunal de Cuentas en su reciente Declaración sobre la Cuenta General del Estado. La DGT se salta el principio de devengo y no reconoce los ingresos en contabilidad derivados de sanciones cuando estas son firmes, sino que contabiliza dichos ingresos cuando tiene lugar su cobro en periodo voluntario de pago, algo que incumple la norma que obliga a registrar los derechos cuando nacen, independientemente de cuándo se cobren.

Tráfico lleva años acumulando esta clase de incidencias contables, como constatan los informes de ejercicios precedentes. En 2022, según los datos comparativos, las multas no registradas alcanzaban los 390 millones de euros, lo que supone un incremento de 122 millones en tan solo un año. En suma, que el organismo sancionador por excelencia se salta la norma alegremente sin exponerse a sanción. A la DGT habría que decirle aquello de «consejos vendo que para mí no tengo», porque el celo inquisidor que exhibe con los conductores choca frontalmente con la total ausencia de celo que muestra con el dinero de las sanciones. Un agujero de más de 500 millones de euros que crece cada año sin que sus responsables pongan remedio.