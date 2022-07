El fiscal general no solo ha de ser imparcial, sino parecerlo

El relevo de Dolores Delgado por Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado debería servir, si el Gobierno no fuera el que es, para abrir una nueva etapa en el Ministerio Público, pero es difícil que Pedro Sánchez no ceda a la tentación de seguir convirtiendo a esta institución del Estado en un instrumento al servicio de sus intereses partidistas. Aquel «¿De quién depende la Fiscalía? del Gobierno. Pues eso» no fue un lapsus de Sánchez, sino el reflejo de su manera de entender el papel del Ministerio Público como una mera continuación del Ejecutivo. El nombramiento de Delgado fue la prueba del nueve de las verdaderas intenciones de Pedro Sánchez, pues nunca hasta entonces alguien que había ocupado un puesto en el Gobierno saltaba directamente a la Fiscalía General. Lo cierto es que Dolores Delgado ha sido ampliamente cuestionada dentro de la institución y alguno de sus nombramientos más polémicos han merecido el reproche del mismísimo Tribunal Supremo, que ha cuestionado con dureza los intentos de colocar en puestos clave a personas de su más estricta confianza que carecían de suficientes méritos frente a otros candidatos ninguneados en una portentosa exhibición de sectarismo.

El sustituto de Dolores Delgado será su mano derecha, Álvaro García Ortiz, fiscal de Sala y jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Hombre vinculado al PSOE, cabría decir aquello de que no sólo tiene que ser imparcial, sino parecerlo, pero tal vez sea mucho decir teniendo en cuenta que el presidente del Gobierno ya dejó claro que la Fiscalía General es suya y está para servir a los intereses del Ejecutivo socialcomunista. Y es que en las actuales circunstancias que el Ministerio Público defendiera la autonomía de criterio respecto a las injerencias del Gobierno sería una buenísima noticia. Pero no nos engañemos: las cosas son como son, gobierna quien gobierna y Pedro Sánchez no va a cejar en su empeño de someter a la Fiscalía General.