Feijóo puede frenar la amnistía

El pasado 15 de agosto, pasadas apenas tres semanas de las elecciones generales, dejé aquí escrita mi opinión de que Feijóo debe investir a Sánchez. Casi tres meses después ha llegado el momento de constatar que, una tras otra, se han ido cumpliendo todas las hipótesis que entonces se planteaban como más probables y se acaba el plazo en el que el líder del Partido Popular puede tomar una decisión de tanta trascendencia para España. Como era de prever, el intento de investidura del gallego no salió adelante, logrando sólo 172 síes frente a 177 noes y un voto nulo. Y como ya entonces anunciamos, Pedro Sánchez puede sacar su investidura adelante con hasta 179 votos a favor, sumando a los 152 diputados que tienen los actuales socios de Gobierno, PSOE y Sumar, los de ERC, Bildu, PNV y BNG, que ya favorecieron su elección en 2019, los siete de Junts per Catalunya y quizá hasta el de Coalición Canaria.

Para lograr estos apoyos está ya claro todo lo que el Partido Socialista está dispuesto a ceder a unos y otros. Por su acuerdo con Sumar, volveremos a tener ministros comunistas que apoyan a los terroristas de Hamás, y además tendremos nuevas subidas de impuestos, pérdidas de competitividad por reducciones de la jornada laboral y subidas salariales, y un creciente intervencionismo en todos los sectores de la economía que hará que más empresas abandonen sus proyectos en España, como ya hizo Ferrovial y anunció Repsol. Dentro de Sumar, el sector Podemos ya ha anunciado que para permitir la investidura exigirá que la ministra suelta violadores, Irene Montero, se mantenga en su puesto con un presupuesto aún más hinchado.

Por sus pactos con Bildu y PNV veremos la excarcelación de los presos etarras mediante la concesión de terceros grados o libertad condicional, el reconocimiento de Euskal Herria, un referéndum de autodeterminación y miles de millones de los presupuestos. El BNG le sacará a Sánchez «avances en la agenda gallega de inversiones» y en el autogobierno de Galicia, o sea, mucha pasta para los suyos. Y lo que Pedro Sánchez va a entregarle a ERC y Junts per Catalunya ya lo estamos viendo: además de mucho más dinero que a todos los demás juntos, porque «España nos roba», habrá amnistía para Puigdemont y todos sus cómplices, incluidos los terroristas CDR, así como el compromiso de celebración de un nuevo referéndum de independencia, esta vez avalado y financiado por el Estado, o sea, por todos los españoles.

Ante este panorama que ya no es un vaticinio sino una realidad que está a punto de concretarse, Alberto Núñez Feijóo debe recordar lo que hizo el Comité Federal del PSOE la tarde del sábado 1 de octubre de 2016. En aquella ocasión, el PSOE se partió por la mitad para evitar que Pedro Sánchez formase un Gobierno Frankenstein similar al que pretende ahora, pero en el que todavía a nadie se le pasaba por la cabeza el golpe de Estado catalán que ocurrió un año después. Los socialistas dieron un golpe sobre la mesa, forzaron la dimisión de Sánchez y se abstuvieron para permitir la investidura de Mariano Rajoy. Hoy le ha llegado al PP la hora de intentar algo similar.

Feijóo le debe ofrecer a Sánchez los 55 votos que le faltan para lograr ser investido sumando sólo los 121 escaños del PSOE, sin ningún otro acuerdo con nadie más. Por su parte, el socialista debe comprometerse a que no habrá comunistas en el Gobierno, que no se permitirá ningún referéndum de autodeterminación, que no habrá amnistía de ningún tipo para los golpistas, que los etarras cumplirán sus condenas y que la Justicia española se esforzará para traer a Puigdemont para que sea juzgado y condenado sin ningún tipo de indulto para él. Un esfuerzo similar a los pactos que se hacen por toda Europa y a la altura de lo que el PSOE hizo en 2016. Y a las próximas elecciones Feijóo podría presentarse como el hombre de Estado que evitó la amnistía y la autodeterminación. O al menos lo intentó, porque hasta caben dudas de que el Felón aceptase un acuerdo tan generoso y no prefiriese seguir adelante con sus cesiones, con lo que el que se retrataría aún más sería él.