Estos son los heroicos defensores de los derechos humanos, según Sánchez

Sólo un cándido pluscuamperfecto puede pensar que las violentas protestas propalestinas contra la Vuelta a España han sido obra de ciudadanos hondamente concernidos con el sufrimiento de la población de Gaza que llevados por un sentimiento natural de espanto se han echado a la calle.

Claro que los habrá, pero la planificación de las protestas y los actos de violencia no surgieron de forma espontánea, sino que fueron guionizadas al detalle contando con el apoyo político de la izquierda más extrema y de un PSOE que necesita como el comer excitar los ánimos de su base de votantes para generar tensión.

El portavoz del grupo antisemita BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel), Ibán Vázquez, convocante de la manifestación que logró el objetivo de arruinar la última etapa de la Vuelta -con el apoyo del mismísimo Pedro Sánchez, que alabó el arrojo de los radicales «en defensa de los derechos humanos»- no es ningún defensor de la paz que se mueve de forma altruista, sino un conocido agitador de extrema izquierda que, además de ser apoderado de Sumar en las últimas elecciones, siente una especial predilección por el cabecilla proetarra Arnaldo Otegi, a quien no dudó en felicitar por los resultados electorales de Bildu.

Vamos as ver: alguien que bajo el disfraz de pacifista es capaz de sentir admiración por un personaje tan profundamente odioso como Otegi, que abanderó el terrorismo etarra, no engaña a nadie. Son lo que son: extremistas de izquierda que justifican la violencia cuando les interesa. Estos son los que han agitado las manifestaciones y el boicot a la Vuelta España.

Lo peor, en todo caso, no es eso, sino que el Gobierno se haya deshecho en elogios y expresado su admiración por tipos que se rinden ante la figura de Otegi y han organizado su campaña de agitación siguiendo los modelos de la kale borroka. Estos son los muy admirados, por Pedro Sánchez, «defensores de los derechos humanos»