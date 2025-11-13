Ahora se entiende por qué el PSOE protege a los okupas

La contumacia del PSOE a la hora de defender a los okupas e inquiokupas no responde sólo a criterios ideológicos, sino al propio interés personal de alguno de sus miembros, que han descubierto que las leyes del Gobierno para proteger a los amigos de lo ajeno son un auténtico chollo: que se lo pregunten a Roberto Gallegos Fernández, concejal del PSOE en Talavera de la Reina (Toledo), que okupa junto a su familia una vivienda desde hace más de 7 años, según ha podido saber OKDIARIO.

El susodicho, su hermana y sus padres llevan okupando una vivienda en el barrio de San Jerónimo de Talavera sobre la que no poseen ningún título, al menos desde noviembre de 2018, fecha en que la sociedad Coral Homes SLU adquirió el pleno dominio de esta vivienda. Esta sociedad fue constituida en su día con participación mayoritaria del fondo estadounidense Lone Star Funds, y minoritaria de CaixaBank, para canalizar activos inmobiliarios, y vendió la vivienda en la que ahora viven el concejal y su familia el pasado octubre a un particular.

El problema está en que el legítimo propietario compró la casa con bicho y el bicho -Roberto Gallegos- no está dispuesto a que se le acabe el chollo, de modo que se niega a abandonar el inmueble. La sociedad Coral Homes vendió el inmueble admitiendo que no tenía las llaves del mismo, por lo que ahora le corresponde al nuevo propietario pleitear para recuperar lo que es suyo o pagar al okupa para que desaloje el piso.

No parece que el tal Roberto Gallegos, el concejal okupa socialista, pueda alegar vulnerabilidad social para seguir chupando del bote, entre otras cosas porque lleva haciéndolo desde hace más de siete años. En suma, que es un jeta de libro que entre su caradura y la permisividad de las leyes de su partido lleva viviendo por la cara en una casa que no es suya. Ahora se entiende todo: el PSOE es tan comprensivo con los okupas porque los tiene dentro del partido.