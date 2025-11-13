Una de las tareas cotidianas más habituales de nuestra vida es ir al supermercado a hacer la compra. Es una tarea a la que estamos más que acostumbrados pero que, sin embargo, hace que constantemente cometamos ciertos errores que no tenemos en cuenta. Ahora bien, todos los que trabajan en este tipo de establecimientos son muy conscientes de ello y la mayor parte de las veces les sacan de quicio. A continuación te contamos que es lo que hacemos en el supermercado que pone de los nervios a los cajeros.

Precisamente, sobre esto a hablado Alba García (@albachuchifrutii) en uno de sus últimos vídeos en TikTok. La joven trabaja como cajera y ha contado varias cosas que le molestan.

«Cosas que me molestan de ser cajera»

Y las tiene muy claras, como por ejemplo cuando llega una señora mayor a la caja «compra gigantesca» y que no va a poder llevar y le pregunta si es un pedido a domicilio y dice «no sé». «¿Cómo no lo vas a saber? Que yo tengo que meterte esto en bolsas, no puedo estar esperando. No pido que seas Rayo McQueen pero es que no sabe si ni es un pedido».

Asimismo, también le molestan esas personas que preguntan dónde están algunos productos que justo tienen detrás o están en un sitio donde saltan a la vista. A todo esto hay que sumar las personas que llegan al supermercado a última hora, a pocos minutos del cierre. «No pasa nada, acabas de salir del trabajo y vienes a comprar una barrita de pan, ¿pero tienes que venir a comprar palomitas cuando quedan cinco minutos? Y encima te pone unos melocotones y no los has pesado, ¿cómo puedes tardar tres horas?», concluye.

En los comentarios, muchos usuarios han expresado sus propias quejas: «A mi lo que me daba mas rabia es que me quisieran pagar algo de 2€ en monedas de 1 céntimos te juro que casi me infarto»; «Falta el que te paga una botella de agua con un billete de 50€ cuando acabas de abrir la caja»; «O que vengan hablando por el teléfono, les hables y nada. Me giro y me pongo a hacer otras cosas, cuando cuelguen que me llamen»; «Yo lo que más odio es cuando se quedan a mi lado revisando el ticket a ver si me he equivocado en algo».

Consejos para ahorrar en el supermercado

Teniendo en cuenta el aumento exponencial en el precio de los alimento en los últimos meses, conviene conocer una serie de consejos para ahorrar a la hora de hacer la compra:

Fija un presupuesto límite antes de salir de casa, marcando también el máximo que estás dispuesto a pagar por cada producto esencial. Al llegar al supermercado, la lista de imprescindibles en papel sirve como guía para evaluar si los productos adicionales cumplen una verdadera necesidad. Opta por varios carros pequeños en lugar de uno grande al hacer la compra. El neuromarketing revela que los espacios vacíos generan ansiedad e impulsan a llenarlos, por lo que usar varios carros pequeños puede dar la sensación de satisfacción sin caer en compras innecesarias. Seleccionar siempre los productos ubicados en los niveles más bajos de los estantes. El neuromarketing explora la tendencia hacia la máxima comodidad, sugiriendo que los productos más caros se sitúan a la altura de la vista. Mirar hacia abajo te permitirá encontrar alternativas más económicas y ajustadas a tu presupuesto. Mira siempre los precios por kilo en lugar de centrarse en el precio del producto. La ley obliga a mostrar el coste por kilo de cada producto, permitiendo una comparación más precisa entre diferentes opciones y evitando la trampa de pensar que estás ahorrando al comprar un producto sin evaluar su peso real. Realiza un recuento de las frutas y verduras disponibles en casa antes de hacer la compra. Acompañando la lista de imprescindibles, llevar un registro de las frutas y verduras restantes en la nevera ayuda a evitar compras excesivas y, por ende, el desperdicio de alimentos. Desconfía de las ofertas que pueden inducir a comprar más de lo necesario. Debes evaluar la verdadera necesidad y consumo futuro de productos en oferta, como el clásico 3×2, ayuda a evitar compras impulsivas y excesos que podrían resultar en desperdicio o acumulación innecesaria.

En 2023, el gasto anual promedio de la Cesta OCU alcanzó los 6.019 euros, mostrando un incremento con respecto al año anterior. La tendencia al alza en los precios de productos de la cesta de la compra se acentuó, superando un aumento medio del 12% en comparación con el 2022, cuando ya había experimentado un aumento del 13% con respecto a 2021. Esta rápida escalada de precios evidencia un encarecimiento notable en tan solo dos años.

Por segundo año consecutivo, la cadena local Dani se mantiene como la opción más económica entre los supermercados. Junto a ella, otras cadenas de ámbito local o regional, como Más Ahorro, Tifer o Deza, en general, ofrecen niveles de precios muy competitivos.