Éste es el mundo de Pedro y Begoña

OKDIARIO aporta hoy un documento clave que confirma lo que era una evidencia negada por el PSOE: que en los locales del padre de Begoña Gómez, suegro del presidente del Gobierno, se ejercía la prostitución, hasta tal punto que un cliente de dichos servicios expresó en la hoja de reclamaciones del local su protesta por la cantidad que le cobraron de más. Y, obviamente, en la exposición de los hechos denunciados, el cliente describe con minuciosidad su estancia en la sauna Princesa, revelando aspectos que se enmarcan en lo que cabe entender como un negocio de prostitución sin matices.

Obviamente no hacía falta el testimonio para concluir lo que ya se sabía, porque la Policía en sus denuncias ya había descrito que el negocio de Sabiniano Gómez era el que era, pero el documento que hoy aporta este periódico contribuye a disipar cualquier tipo de duda que los más acérrimos defensores del Gobierno pudieran tener sobre la naturaleza del local. No eran saunas, sino prostíbulos, por mucho que el Ejecutivo, en un rapto de hipocresía inconmensurable, haya pretendido vender la falsa idea de que eran locales donde se podían mantener relaciones sexuales abiertas que bajo ningún concepto cabía calificar de prostitución.

La mentira era clamorosa, al más puro estilo sanchista, pero se agarraron a ella en una estrategia de defensa tan mezquina como absurda. Porque el negocio del suegro de Pedro Sánchez era el de la prostitución, el mismo contra el que ahora arremete el PSOE en un soberbio ejercicio de cinismo y doble moral. Es más, fue el negocio de prostitución el que financió la campaña de las primarias de Pedro Sánchez. Por eso, la hoja de reclamaciones que hoy muestra OKDIARIO es la prueba del nueve de la infamia socialista en su versión más alta. El negocio del suegro de Sánchez era el que era, pero lo más grave es que Sánchez haga negocio con la mentira. Porque, al fin y al cabo, este es el mundo de Pedro y Begoña.