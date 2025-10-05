Contrato público en el que Barrabés se fijaba, contrato que se llevaba

Justo cuatro días antes -qué casualidad- que la Intervención General del Estado fechara su informe advirtiendo de las numerosas ilegalidades -«fraude ley»- en el contrato que Red.es adjudicó al socio de Begoña Gómez, el Gobierno prorrogó la adjudicación de otro contrató a la sociedad Innova Next SL. de Juan Carlos Barrabés. Concretamente, y según documentación oficial a la que ha tenido acceso OKDIARIO, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social que dirige Yolanda Díaz, y el propio Barrabés acordaron el pasado julio una prórroga del contrato adjudicado a Innova Next SL relativo a la prestación de «Servicios profesionales para definir una metodología y desarrollar los instrumentos y herramientas que faciliten la formación para llevar a cabo un proceso de emprendimiento».

También este contrato estaba financiado con fondos europeos Next Generation y fue adjudicado el 22 de diciembre de 2023 por un importe de 339.584,81 euros (impuestos incluidos) para su ejecución desde el 14 de febrero de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2025 (594 días).

O sea, que en lugar de abrir un nuevo concurso ante la expiración del contrato, se llevó a cabo una prolongación del mismo por un plazo extra de nueve meses, una prórroga que contempla la ley, pero que revela hasta qué punto el socio de Begoña Gómez tenía la mejor de las consideraciones por parte del Gobierno de Sánchez.

Con Red.es, el empresario aragonés recibió dos contratos públicos por más de 10 millones de euros tras presentar dos cartas de recomendación de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, como responsable de un máster de captación de fondos en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Y es que hubo una época en la que cada vez que Barrabés decidía presentarse a un concurso público lo ganaba, aunque fuera por los pelos y después de que sus rivales fueran inexplicablemente penalizados en las valoraciones, como denunció la Intervención del Estado. Era decir Barrabés y se le abrían las puertas de todas las licitaciones públicas. ¿Sería porque decir Barrabés era decir Begoña Gómez, que era tanto como decir Pedro Sánchez?