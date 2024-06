¿Conspira la Fiscalía Europea?

Los ataques indiscriminados al Poder Judicial, jueces que entienden sus causas especialmente, han creado una situación inédita en España. Hasta tal punto que el Consejo General del Poder Judicial ha sido convocado de urgencia para plantear una respuesta institucional al poder gubernamental. Incluso, dicen, los propios miembros que han sido cooptados por voluntad de Sánchez y del Partido Socialista. ¡Quiero verlo!

Ahora se entiende bien la gran perra constante del sanchismo por renovar el CGPJ; siempre ha intentado el control de este poder del Estado, el único que no controla a su antojo. Resumiendo la acusación a los togados: están conspirando para derribarme. Nadie puede entender tal boutade en boca de un primer ministro responsable y serio.

La pregunta a partir de ahí resulta obvia. ¿Hay que meter a la Fiscalía Europea Anticorrupción dentro de ese equipo conspirador que intenta decapitar al poder sanchista? La respuesta no puede ser otra que la carcajada general. Ya sabemos que los voceros de don Pedro deambulan por esa senda, pero una cosa es vociferar y otra bien distinta tener razón.

Y es que las sospechas de esa Fiscalía Europea que Sánchez no controla son que se ha malversado dinero público procedente de Bruselas y esto en Europa son palabras mayores. Éste es el gran hándicap para que el matrimonio amantísimo salga vivo de este quilombo. Ya dentro del PSOE, a la chita callando y con sordina, hay voces que denuncian que los estatutos del partido no se están aplicando a la señora esposa del secretario general.

¿Va a atemorizar a los que persiguen la corrupción en la UE? Difícilmente. Recordar sólo que por esos lares un presunto delito de corrupción dineraria es un tema muy serio que no se puede borrar por la cantidad de votos que se recuenten en una urna electoral.