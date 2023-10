Conflicto Israel-Hamás para torpes y para Ione Belarra

Una parte del gobierno de coalición encabezada por Yolanda Díaz y Ione Belarra, la ministra de (Halloween) de Asuntos Sociales, increíblemente, quizá por su juventud y/o ignorancia, no distingue entre Hamás y el pueblo palestino y entiende que los atentados del pasado sábado en Israel constituyen un acto de justicia.

Ione Belarra, esta feminista a ratos, que dice representar a todos los españoles y que, a todas luces, no está preparada intelectual ni emocionalmente para su cargo, desconoce la historia del conflicto en Oriente Medio.

Desde su posición de influencia nacional e internacional está blanqueando grupos radicales pro islamistas dentro de España, personas que abiertamente apoyan el terrorismo. Para nuestra Ministra, Hamás es la resistencia Palestina y no lo oculta.

Quizá debería junto con Irene Montero y Yolanda Díaz, viajar a la franja de Gaza, en un cohete color de rosa, para negociar allí, desde la libertad que presume y sin sujetador, el ministerio chulísimo de Igualdad islamista. Entretanto, yo le ofrezco un esquema, sencillo, con un ábaco:

Se trata de un conflicto entre Hamás (un grupo terrorista) e Israel y de ninguna manera entre el pueblo palestino e Israel.

Cuando se habla de Palestina, se está englobando el territorio de Gaza y el de Cisjordania, sin embargo, hay que separarlos porque, en efecto, no forman una unidad, sino que están enfrentados.

Cisjordania está gobernada por Fatah, la autoridad palestina que reconoce el Estado de Israel y defiende la concordia.

En Gaza gobierna Hamás persiguiendo, de hecho, a los simpatizantes de Al Fatah, por eso los expulsan a Cisjordania. Los que quedan por allí no pueden expresarse libremente, como podrán imaginar. Como deberían imaginar.

Hamás es un grupo terrorista financiado por Irán, por eso cuando los torpes, Podemos y Sumar gritan en las calles de los países occidentales «libertad para el pueblo palestino» debemos preguntarnos ¿Para quién piden libertad?

No es ninguna tontería afirmar que las principales víctimas de Hamás son los propios palestinos. ¿Libertad para el pueblo palestino o para Hamás?, ¿eh Ione?

En Gaza, las mujeres, los homosexuales y cualquiera que no comulgue estrictamente con la ideología de Hamás, desde la sumisión, lo tiene muy difícil.

Progreso o irracionalidad, evolución o salvajismo, esta es la única disyuntiva ante la que ningún individuo maduro y formado se puede equivocar.

Las arengas, soflamas y alegatos en favor del conflicto que nos ocupa, son discursos a favor de una organización terrorista, de Hamás.

Por tanto, Israel, aceptando sus excesos o extralimitaciones, que no vamos a negar, no se puede equiparar bajo ningún concepto a Hamás. Israel no quiere exterminar a los civiles, Hamás sí.

Hamás no reconoce el estado de Israel, Hamás es fundamentalismo islamista y utiliza a su población como escudo.

El fundamentalismo islamista no habita sólo en Gaza, por desgracia, ya convive con nosotros legalmente en el interior de nuestras fronteras, en esta circunstancia que conocemos como multiculturalismo.

El multiculturalismo en Europa se mantiene, por el momento, en un extraño equilibrio gracias a la hipocresía de sus principales actores, incluyendo a Podemos, ¿cuánto tiempo de paz tenemos antes de que estalle por los aires, Ione?

Hamás quiere exterminar al pueblo de Israel, igual que a los cristianos, ateos, e incluso a los musulmanes que no manifiesten alineación con su fanatismo. Incluso aunque sean fanáticos de pasiones inversas o contrarias como tú, Ione.