Resulta absolutamente intolerable que una formación como el PP, que ha hecho bandera a lo largo de su historia de su defensa de la libertad en el País Vasco y ha pagado con sangre su valerosa oposición a ETA y sus brazos políticos, haya cometido la torpeza de incluir en sus listas al ayuntamiento vizcaíno de Güeñes a José Manuel Gómez Ruiz, ex portavoz de la coalición EH Bildu en el municipio y edil entre 2011 y 2019.

Las excusas del PP no se tienen en pie. Eso de que Gómez Ruiz procede de EA -el partido escindido del PNV y fundado por el primer lendakari, Carlos Garaicoechea- y no de Sortu, el partido sucesor de la antigua Herri Batasuna, es una torpe justificación. Tampoco vale el argumento de que Gómez Ruiz se metió en política para defender los intereses de una zona agrícola afectada por una carretera y que su perfil era más el de alguien con liderazgo vecinal que otra cosa. Del mismo modo, quitarle importancia al asunto por el hecho de que va en el tercer puesto y sus posibilidades de salir elegido son nulas es una burda excusa. Estamos ante un error gigantesco -dejémoslo ahí por el momento- ante el que no vale echar balones fuera. La gravedad del caso no es menor porque haya sido incluido en las listas de una pequeña localidad vizcaína. Más allá de la torpeza política de su inclusión en las listas, el mensaje que se lanza es demoledor, porque estamos ante una cuestión de dignidad y principios. Nadie que haya formado parte de Bildu puede engrosar las listas del PP, por muy pequeño que sea el municipio en cuestión. Llegados a este punto, sobra el tal Gómez Ruiz y sobra el responsable de este desaguisado político. La pifia es de tal calibre que, o Carlos Iturgaiz asume su responsabilidad y dimite como presidente del PP vasco o el PP aparta del cargo a Carlos Iturgaiz. No hay otra.