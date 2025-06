Begoña Gómez o el arte de engordar currículos

Esta mujer es inasequible al desaliento. Imputada por cuatro delitos, paralizada su actividad en la Universidad Complutense por razones obvias, la mujer del presidente del Gobierno ha vuelto a inflar su currículo al incorporar un diploma internacional que no es otra cosa que un cursillo online de dos horas de duración revestido, ese sí, de un título muy pintón: GRI Introduction to the CSRD and reporting with the ESRS. Que traducido significa un curso de formación para elaborar informes de sostenibilidad en las empresas, reportando el cumplimiento de los estándares medioambientales, sociales y de gobernanza de la Unión Europea.

De esta forma, las compañías pueden cumplir con la directiva CSRD, de 2022, sobre información corporativa en materia de sostenibilidad de la UE, que pide a las empresas que comuniquen su información de sostenibilidad y financiera. «¡Prepárese para un emocionante viaje al mundo de los informes de sostenibilidad corporativa!», se anuncia en la presentación del título.

Y es que en los últimos meses Begoña Gómez ha decidido diversificar su ámbito de actuación para lanzarse a nuevas líneas de negocio, como otro curso online para «transformar presentimientos en ideas», impartido por el prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), diploma del que se siente especialmente orgullosa en sus redes sociales. Gómez está centrada también en el lanzamiento de la plataforma Hub Social Sostenible, que, según se describe en su presentación, «aspira a consolidarse como una comunidad de personas comprometidas y apasionadas por la transformación sostenible».

Nada hay de criticable en el hecho de que Begoña trate de reorientar su actividad profesional. Tan sólo se le pide, por una elemental cuestión de decoro, que no traspase la fina línea que separa lo público de lo privado. Esto es, que no se sirva de su condición de mujer del presidente del Gobierno para sus negocios particulares. Porque eso, además de muy feo, puede ser constitutivo de delito. Lo sabrá ella.