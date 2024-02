Agua española para los ‘indepes’

A ver si lo entiendo: los indepes acabarán bebiendo agua española, ¿no? Lo digo porque el Gobierno español, en su voluntad de echar una mano al Gobierno catalán -otra quería decir-, ha decidido enviar agua de la desalinizadora de Sagunto a Barcelona.

Es decir, agua española. Tanto quejarse de los «botilfers», de los «colonos», de los «ñordos» para acabar así. Porque, ustedes saben lo que es un ñordo, ¿verdad? Un trozo de mierda. Por lo general de vaca.

No queda tan lejos el día en el que un hiperventilado pintó, en el cartel que marca el límite entre Aragón y Cataluña, la palabra «África». O aquel otro que subió a la cima del Aneto y pintó la cruz de amarillo en solidaridad con los «presos políticos». En ambos casos era Aragón, pero el ejemplo sirve también para la Comunidad Valenciana

De hecho, el presidente valenciano, Carlos Mazón, para más inri del PP, no ha querido hacer sangre. Al contrario, ha defendido la «solidaridad hídrica» aunque ha recordado que debe hacerse el camino inverso cuando «lo demandamos».

Yo, de paso, pediría que TV3 deje de poner el mapa de los «Països Catalans» en la información meteorológica. En la tele catalana todavía no se han enterado de que PP y Vox ganaron las elecciones en la Comunidad Valenciana, en las Baleares y en Aragón. La añorada Corona de Aragón.

Pero es que, por otra parte, los nacionalistas se opusieron en su día a mandar agua a Valencia. Era el famoso Plan Hidrológico Nacional del 2001. Yo creo que estaban en contra porque lo había impulsado el gobierno del PP con José María Aznar al frente.

Fue, en cierta manera, la primera semilla del futuro tripartito que gobernaría después durante siete años en la Generalitat (2003-2010). No en vano lo primero que hicieron fue firmar el Acuerdo del Tinell. Había un anexo que establecía que no firmarían “ningún acuerdo de gobernabilidad con el PP” en la Generalitat o en Madrid.

Un caso de cordón sanitario impulsado desde las más altas instancias. El Partido Popular se opuso luego, claro, a la reforma del Estatut. De aquellos polvos vienen, en parte, estos lados.

Pero no fue sólo el independentismo. También el socialista José Montilla dio carpetazo definitivo al trasvase del Ródano. Jordi Pujol planteó a finales de los 90 el trasvase desde el río francés. Sin duda una operación costosa y compleja. Pero si la hubieran hecho entonces igual ahora tendríamos agua. El tripartito lo acabó descartando porque era una proyecto de CiU.

Lo peor de todo es que ahora son víctimas de sus propias palabras: no pueden conectar el Ebro a la red del área metropolitana de Barcelona porque estaban en contra del trasvase y se les echaría el territorio encima. Incluso a pesar de que sobra agua en el río y han tenido que desembalsar.

Sin olvidar tampoco la falta de inversiones. No dirán que no tuvieron tiempo de planificar nuevas obras. De hecho, la Generalitat planeó en 2009 dos nuevas desalinizadoras que nunca llegaron a ejecutarse.

Estábamos por otras cosas. Mejor dicho: estaban. Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra sólo tenían la independencia en la cabeza. A Aragonés le ha cogido el toro por los cuernos -al fin y al cabo fue elegido president en 2021- pero que no se queje: su partido ha gobernado con Pasqual Maragall y luego con Junts. Él mismo fue vicepresidente con Torra.

Además, estaban advertidos. Cataluña ya sufrió una «pertinaz sequía» en 2008. Aquélla en la que acabaron enviando un barco con agua a Barcelona. Al final acabó lloviendo. Han pasado más de 15 años.

En una época de cambio climático. Ellos mismos no paran de insistir en ello. Sin embargo, no han adoptado ninguna decisión para corregir sus efectos. Por supuesto, el hecho de que no llueva no es culpa del proceso aunque personalmente yo no descarto un castigo divino tras más de 10 años dando la matraca.

Los mismos que querían crear una República Catalana ven ahora como la vicepresidenta Teresa Ribera tiene que echarles una mano. Serían incapaces no de gobernar una república sino incluso una comunidad de vecinos.