Necesitas este mueble 3 en 1 de Ikea para tu recibidor: práctico, elegante y barato

¿Dirías que tienes un recibidor cómodo y organizado en casa? O igual eres más de dejar las llaves en cualquier cajón, las zapatillas en el baño, la chaqueta en el salón… Si es así, Ikea acaba de rebajar en su outlet un perchero y banco con zapatero que va a solucionar todos tus problemas. Un mueble 3 en 1 para recibidores de todos los tamaños.

Es útil aunque no tengas un recibidor demasiado amplio, porque no ocupa casi espacio en el suelo. Podrás colgar los abrigos, el bolso, colocar varios pares de zapatos y hasta sentarte. Además, Ikea lo acaba de rebajar a menos de 70€ en su outlet, así que aprovecha el precio para llevarte uno de los muebles más funcionales para el recibidor.

Lo más destacado de este perchero y banco zapatero de Ikea

Espacio interior para hasta 8 pares de zapatos bien organizados.

Banco integrado de 79 cm de ancho.

Ganchos a dos alturas para abrigos, bolsos y llaves.

Altura total de 190 cm que aprovecha la pared sin ocupar demasiado fondo.

Un recibidor más cómodo y ordenado por menos de 70€

El perchero y banco con zapatero de Ikea es uno de los mejores muebles que puedes comprar para el día a día. Tiene 35 cm de fondo para recibidores estrechos, y además deja espacio para moverte sin sensación de agobio. Lo que más me gusta es que es un mueble 3 en 1, porque combina banco, zapatero y perchero en el mismo diseño.

La balda metálica inferior es ideal para guardar cuatro pares de zapatos, y otros cuatro más si añades una bandeja compatible. Y en la parte superior, un asiento para ponerte los zapatos y varios ganchos distribuidos a diferentes alturas para tener a mano todo lo que necesites. Y sin gastarte más de 70€ si aprovechas la oferta de Ikea.

¿Merece la pena la oferta?

Este mueble de Ikea para el recibidor está rebajado a menos de 70€, y hace unos pocos días costaba 90€. Partiendo de ahí, ya es una oferta bastante interesante, pero lo es mucho más al cumplir varias funciones en un solo mueble. Te ahorras tener que comprar el zapatero por un lado y el perchero por otro.

Además, es tan versátil que se adapta muy bien a recibidores de todas las formas y tamaños. Si llevabas tiempo queriendo poner orden en la entrada a tu casa, esta oferta del outlet de Ikea es perfecta y además tiene los días contados. ¡Aprovéchala!

Este perchero y banco con zapatero de Ikea no pasa de los 70€ en Ikea, y ya intuimos que no va a tardar en agotarse. ¡Aprovecha el superprecio!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

