Estos auriculares JBL con sonido profesional y 3 días de batería cuestan ahora 20 € menos

¿Buscando unos buenos auriculares que te puedas llevar a cualquier parte? Si buscas calidad, autonomía y calidad, no hay nada como los Auriculares JBL Tune 720. Tienen más de 70 horas de autonomía, carga rápida, sonido con unos bajos increíbles y un diseño comodísimo. ¡Y además están rebajados un 25% por tiempo limitado!

Por prestaciones, diseño y precio, estos auriculares están pensados para todo tipo de usuarios. No importa lo que busques: comodidad, buen sonido, autonomía… Cumplen sobradamente en todos los frentes.

Por qué los recomendamos

La calidad de sonido del sistema JBL Pure Bass, que iguala a las de salas de conciertos.

La batería aguanta más de 3 días de uso ininterrumpido. Con solo 5 minutos de carga te da 3 horas.

Puedes conectarlo a varios dispositivos a la vez y cambiar de uno a otro al vuelo.

Son ligerísimos, plegables y muy cómodos.

Comprar en Fnac por ( 79,99 € ) 59,99 €

Auriculares JBL Tune 720

Si por algo destacan los Auriculares JBL Tune 720 frente a la competencia, es sobre todo por su calidad de sonido. Y la responsable de esto es la tecnología JBL Pure Bass, con bajos muy profundos y potentes que dan al sonido una calidad propia de conciertos profesionales. Algo que además puedes configurar y ajustar perfectamente con la app JBL Headphones, con la que tienes libertad para ajustar el ecualizador a tu gusto. Luego está su autonomía, con 76 horas gracias a su enorme batería, y su carga rápida, que con solo 5 minutos te da 3 horas de música (se carga al 100% en solo 2 horas). Y todo esto con unas almohadillas suaves y una banda de sujeción acolchada que hacen que puedas llevarlos durante horas sin molestias, o con su conexión multipunto, que te permite tenerlos conectados a diferentes aparatos y cambiar de uno a otro sin tener que hacer nada, solo reproducir algo.

Estos auricualares sin cable son perfectos para cualquiera, desde los melómanos exigentes que buscan la máxima calidad hasta quienes necesitan unos auriculares con buena autonomía para sus largos paseos diarios.

¿Qué valoraciones tienen?

La calidad de estos auriculares es tal que apenas tienen reseñas negativas. Todos los usuarios están encantados con ellos por su calidad de sonido, ergonomía y autonomía. Aquí puedes ver algunas reseñas:

«Puedo decir que sin necesidad de instalar app y customizar nada, ya se nota la diferencia en como suenan el bass. Se escuchan muy bien, son muy cómodos, fáciles de emparejar, sencillos de usar.»

«Buen precio, sonido muy nítido y bastante potente, aíslan pasivamente de los ruidos exteriores y el poder conectarse a 2 dispositivos a la vez esta genial porque mientras estas con el PC puedes contestar llamadas telefónicas sin problemas.»

«Producto increíble. La calidad merece el precio y mucho más, se escucha genial y la carga dura bastante, al principio no confiaba ya que era un poco caro, pero ahora estoy muy feliz.»

Si los compras ya a través de Fnac, además de poder recibirlos en tu domicilio en 24 horas, también podrás recogerlos en tu tienda más cercana en el mismo plazo de tiempo. ¡Tú decides!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

