La aspiradora sin cable que se vacía sola y arrasa con todo: AEG Animal 8000 revoluciona la limpieza del hogar

¿Por qué limpiar los suelos de casa debe ser una tarea pesada? Si cuentas con las soluciones adecuadas, la experiencia cambia por completo, y la Aspiradora sin cable AEG Animal 8000 es la mejor prueba de ello. Este aspirador inalámbrico con 150 W de potencia, 90 minutos de autonomía y estación de autovaciado hace mucho más fácil la limpieza de cualquier superficie, hasta de tu coche, y ahora mismo está rebajada de casi 700 € a 449 €.

Es un aspirador que se vacía solo, pensado para hogares con mascotas gracias a su cabezal con autolimpieza; pero también para muebles, sofás y hasta interiores de coches gracias a todos sus accesorios. Es un todoterreno de la limpieza.

Por qué la recomendamos

La estación de vaciado automático te evita el contacto con el polvo y dura hasta 8 semanas sin tener que cambiar de bolsa.

Aguanta hasta 90 minutos de uso ininterrumpido, suficiente para limpiar hasta 132 metros cuadrados.

Su cepillo se limpia con solo pulsar un pedal, evitando enredos.

Su modo Auto detecta el tipo de superficie para ajustar la potencia automáticamente.

Aspiradora sin cable AEG Animal 8000

Lo más sorprendente de la Aspiradora sin cable AEG Animal 8000 no es solo la potencia de 140 W que tiene, es su capacidad para hacer que te olvides de su mantenimiento. La culpable de esto es su base de vaciado automático: solo tienes que colocar la aspiradora en ella y se vacía su depósito en una bolsa de 2 litros que aguanta hasta 8 semanas sin cambio. Te evita el contacto con el polvo, los olores y las complicaciones. Además, solo tienes que pulsar un pedal para que su cepillo se limpie solo, lo que es ideal para evitar enredos si tienes mascotas en casa, y su cabezal tiene luces LED que iluminan el suelo para que no te dejes ni una mota de polvo atrás. Añade a eso sus 5 accesorios para usarla sobre cualquier superficie, incluido el interior de tu coche, y tienes una solución de limpieza redonda.

De hecho, es un aspirador sin cable ideal para cualquier tipo de hogar. No importa que sea grande o pequeño, que tenga distintos tipos de suelo o que haya mascotas en él. Puede con todo, y sin renunciar a tu comodidad.

¿Qué valoraciones tiene?

Esta aspiradora sin cable está sorprendiendo a todos los usuarios que la compran, de hecho tiene una valoración de 4,8 sobre 5. ¿El motivo? Además de su potencia y autonomía, la comodidad de su base de autovaciado. Mira aquí sus reseñas:

«Mientras buscábamos una aspiradora nueva, nos topamos con el modelo inalámbrico de AEG. Habíamos tenido otras aspiradoras de grandes marcas, pero esta nos convenció por completo.»

«Llevamos usando esta aspiradora unas semanas y ¡nos encanta! La duración de la batería, la potencia de succión, la variedad de cepillos y el mecanismo de limpieza: todo es perfecto.»

«La aspiradora con estación es una idea práctica y funciona como debe. Muy bien.»

Además de esta oferta, AEG ofrece otras ventajas interesantes: envío gratuito a domicilio, devolución gratuita ampliada a 30 días, retirada y reciclaje de tu modelo anterior y 10 años de garantía en el motor. Más fácil, imposible.

