La aspiradora sin cable que se vacía sola y arrasa con todo: AEG Animal 8000 revoluciona la limpieza del hogar
Con base de vaciado automático, 90 minutos de autonomía, modo auto y cabezales para cualquier superficie, parece imposible que esté rebajada 250 €.
Las mejores aspiradoras sin cable del año: comparativa de productos y precios
¿Por qué limpiar los suelos de casa debe ser una tarea pesada? Si cuentas con las soluciones adecuadas, la experiencia cambia por completo, y la Aspiradora sin cable AEG Animal 8000 es la mejor prueba de ello. Este aspirador inalámbrico con 150 W de potencia, 90 minutos de autonomía y estación de autovaciado hace mucho más fácil la limpieza de cualquier superficie, hasta de tu coche, y ahora mismo está rebajada de casi 700 € a 449 €.
Es un aspirador que se vacía solo, pensado para hogares con mascotas gracias a su cabezal con autolimpieza; pero también para muebles, sofás y hasta interiores de coches gracias a todos sus accesorios. Es un todoterreno de la limpieza.
Por qué la recomendamos
- La estación de vaciado automático te evita el contacto con el polvo y dura hasta 8 semanas sin tener que cambiar de bolsa.
- Aguanta hasta 90 minutos de uso ininterrumpido, suficiente para limpiar hasta 132 metros cuadrados.
- Su cepillo se limpia con solo pulsar un pedal, evitando enredos.
- Su modo Auto detecta el tipo de superficie para ajustar la potencia automáticamente.
Comprar en AEG por (
699 €) 449 €
Aspiradora sin cable AEG Animal 8000
Lo más sorprendente de la Aspiradora sin cable AEG Animal 8000 no es solo la potencia de 140 W que tiene, es su capacidad para hacer que te olvides de su mantenimiento. La culpable de esto es su base de vaciado automático: solo tienes que colocar la aspiradora en ella y se vacía su depósito en una bolsa de 2 litros que aguanta hasta 8 semanas sin cambio. Te evita el contacto con el polvo, los olores y las complicaciones. Además, solo tienes que pulsar un pedal para que su cepillo se limpie solo, lo que es ideal para evitar enredos si tienes mascotas en casa, y su cabezal tiene luces LED que iluminan el suelo para que no te dejes ni una mota de polvo atrás. Añade a eso sus 5 accesorios para usarla sobre cualquier superficie, incluido el interior de tu coche, y tienes una solución de limpieza redonda.
De hecho, es un aspirador sin cable ideal para cualquier tipo de hogar. No importa que sea grande o pequeño, que tenga distintos tipos de suelo o que haya mascotas en él. Puede con todo, y sin renunciar a tu comodidad.
¿Qué valoraciones tiene?
Esta aspiradora sin cable está sorprendiendo a todos los usuarios que la compran, de hecho tiene una valoración de 4,8 sobre 5. ¿El motivo? Además de su potencia y autonomía, la comodidad de su base de autovaciado. Mira aquí sus reseñas:
- «Mientras buscábamos una aspiradora nueva, nos topamos con el modelo inalámbrico de AEG. Habíamos tenido otras aspiradoras de grandes marcas, pero esta nos convenció por completo.»
- «Llevamos usando esta aspiradora unas semanas y ¡nos encanta! La duración de la batería, la potencia de succión, la variedad de cepillos y el mecanismo de limpieza: todo es perfecto.»
- «La aspiradora con estación es una idea práctica y funciona como debe. Muy bien.»
Comprar en AEG por (
699 €) 449 €
Además de esta oferta, AEG ofrece otras ventajas interesantes: envío gratuito a domicilio, devolución gratuita ampliada a 30 días, retirada y reciclaje de tu modelo anterior y 10 años de garantía en el motor. Más fácil, imposible.
Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.
Lo más visto en Okdiario