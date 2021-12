Además de ofrecer muebles y accesorios para el hogar, en Ikea también encontramos algunas opciones de alimentación que recomendamos encarecidamente, tanto es así que algunas incluso las recomendamos para poner en la mesa de Navidad. El salmón ahumado, las albóndigas o el queso son algunos de los alimentos que, para nosotros, no pueden faltar en la mesa pero, ¿qué ocurre con los dulces? ¿También hay opciones deliciosas en Ikea para el día de Navidad?

Pues lo cierto es que sí. En Ikea encontramos postres que te ayudarán a sorprender a tus invitados, dulces diferentes a lo que acostumbramos a tomar en Navidad pero igualmente deliciosos. ¿Quieres saber cuáles son estos postres de Ikea que no pueden faltar en tu mesa de Navidad? Te lo contamos a continuación.

Los dulces más navideños de Ikea que triunfarán en tu mesa

Bollos de canela en Ikea

Los bollos de canela o cinnamon rolls son un dulce típico sueco delicioso que no puede faltar en tu mesa de Navidad. Nació a principios del siglo XIX, cuando los ingredientes empezaron a ser más accesibles y es que, hasta entonces, la harina, el azúcar y la canela eran un bien muy preciado que no todos podían tener. Se suelen servir con el café, en el momento que conocemos como ‘fiká’, no obstante, se pueden consumir a cualquier hora del día.

Puedes hacer tu mismo estos bollos de canela, pero, si no tienes tiempo, en Ikea podrás optar por los KAFFEREP, un pack que incluye 6 bollitos que solo tendrás que hornear durante unos 15 minutos. No tendrás ni que hacer la masa ni que esperar a que crezcan. En muy poco tiempo los tendrás listos.

Pastel con pasta de almendras

El pastel con pasta de almendras es perfecto para Navidad ya que están cubiertos con una capa de mazapán y un baño de chocolate en los extremos. Es la mezcla perfecta para aquellos que adoran los dulces de Navidad y el chocolate a partes iguales.

Se venden listos para ser servidos, así que tan solo tendrás que sacarlos y ofrecerlos a tus invitados. Seguro que acaban con toda la bandeja.

Pastas de coco y cacao para Navidad

El coco es muy habitual durante la Navidad, así que, ¿por qué no comprar estas pastas de coco y cacao de Ikea? Están hechas de cacao y coco, dos sabores típicos de estas fechas, por lo que es la opción ideal para añadirlo al surtido de dulces que vas a preparar para después de la cena.

El sabor es espectacular y el aspecto muy navideño, es más, seguro que tus invitados piensan que has sido tú quien ha preparado estos bocados y te has llevado horas en la cocina para hacerlos.

Tarta de crema, frambuesa y pasta de almendras en Ikea

A pesar de ser un postre un poco más innovador para la época de Navidad, está realmente delicioso. Se trata de una tarta de crema y pasta de almendras, un ingrediente típico de los dulces navideños, con relleno de mermelada y crema de vainilla. Es, sin duda, una auténtica explosión de sabores.

Es ideal para los más golosos, así que si os gustan los dulces, este no puede faltar en tu mesa de Navidad. Y lo mejor de todo es que ya está listo para consumir.