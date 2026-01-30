Parece un alga o una cianobacteria, pero es la flor más pequeña del mundo y mide menos de un milímetro

Existe una planta tan diminuta que su presencia apenas se percibe en la superficie del agua. Se trata de la Wolffia angusta, la flor más pequeña del mundo, cuyo tamaño no supera el milímetro y que, a pesar de su apariencia mínima, conserva todas las funciones vitales de una planta completa.

Su estudio revela que incluso los organismos más diminutos pueden tener un impacto ecológico y nutricional considerable.

Wolffia angusta: la flor más pequeña del mundo que parece un alga

A primera vista, la Wolffia angusta puede confundirse con un punto verde flotante o incluso con una cianobacteria. No obstante, es una planta vascular de la familia de las aráceas, capaz de reproducirse sexualmente mediante flores microscópicas que contienen polen y estigma.

Según informa Ecología Verde, la bióloga Ulla Rothschuh explica que, aunque parece un simple verdín, la Wolffia posee tejidos diferenciados y realiza todas las funciones reproductivas de cualquier planta.

Sus dimensiones son asombrosas: entre 0,2 y 0,9 milímetros. Para ponerlo en perspectiva, cada unidad de Wolffia angusta es cientos de miles de veces más pequeña que un eucalipto y millones de veces más ligera que una secuoya.

A pesar de su tamaño, esta planta logra sobrevivir en distintos ecosistemas acuáticos, adaptándose a estanques, lagunas y zonas de aguas tranquilas con abundantes nutrientes.

Anatomía de la Wolffia angusta: una planta microscópica con todas las funciones vitales

Esta planta acuática carece de raíces, tallos o hojas convencionales. Su cuerpo, denominado fronda, concentra todas las funciones vitales, desde la fotosíntesis hasta la reproducción.

Su flor, que no supera el tamaño de un grano de arena, produce frutos cónicos de aproximadamente 0,4 milímetros, comparables a un grano de sal.

Su capacidad de reproducción es igualmente sorprendente. Principalmente asexual por gemación, puede duplicar su población en apenas 48 horas, colonizando rápidamente aguas ricas en nutrientes.

Esta velocidad la convierte en un organismo clave para los ecosistemas acuáticos de Australia, donde es endémica, y permite que pequeños estanques puedan llenarse de frondas en muy poco tiempo, favoreciendo a otras especies acuáticas que dependen de su sombra o cobertura.

La flor más pequeña del mundo como recurso ecológico y superalimento

La Wolffia angusta tiene aplicaciones prácticas. Funciona como bioindicador ambiental y purifica cuerpos de agua contaminados, absorbiendo nitrógeno y fósforo, los principales responsables de la eutrofización de ríos y lagos.

Además, al proliferar rápidamente, ayuda a reducir la proliferación de algas nocivas, contribuyendo al equilibrio de los ecosistemas acuáticos.

En el ámbito alimentario, esta planta microscópica también destaca. Es conocida como «caviar verde» y contiene hasta un 30% de proteínas, comparable a la soja, y es rica en aminoácidos esenciales, vitaminas y minerales.

Su cultivo requiere poco espacio y recursos, lo que la convierte en un superalimento acuático ideal para proyectos de nutrición sostenible y seguridad alimentaria en comunidades vulnerables.

Esta flor microscópica combina curiosidad científica, utilidad ecológica y potencial nutricional en un organismo que apenas alcanza un milímetro de longitud.

Su estudio y aprovechamiento podrían transformar tanto la conservación ambiental como la alimentación del futuro, recordándonos que incluso los seres más diminutos pueden tener un gran impacto.