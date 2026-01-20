Hito esperanzador de la ciencia española: un alga invasora en Cádiz podría convertirse en un valioso recurso agrícola

La presencia masiva de un alga invasora en Cádiz se ha convertido ahora en uno de los principales retos ambientales del sur peninsular. Su acumulación altera ecosistemas, afecta a la pesca y genera costes de gestión elevados. Sin embargo, una línea de investigación desarrollada en Andalucía abre ahora un escenario completamente distinto y prometedor.

En este nuevo panorama, la ciencia analiza cómo transformar un residuo problemático en un recurso útil dentro de un modelo de economía circular, integrándose en modelos de producción sostenible de energía, fertilizantes y sustancias bioactivas.

¿Cuál es el alga invasora en Cádiz que podría convertirse en un valioso recurso?

Desde su llegada al Estrecho, la expansión de la alga invasora Rugulopteryx okamurae ha modificado los fondos marinos y ha provocado acumulaciones constantes de biomasa en playas y puertos, dificultando tanto la actividad pesquera como el mantenimiento del entorno costero.

En este contexto, la Universidad de Sevilla y Red Eléctrica han presentado en diciembre de 2025 los resultados de un estudio científico iniciado en 2019 para analizar el impacto de esta alga en el litoral de la provincia de Cádiz e investigar posibles soluciones que permitan convertir la biomasa de los arribazones en un recurso para la economía circular.

El trabajo ha sido publicado en la revista científica Ecological Indicators y supone uno de los análisis más completos realizados hasta la fecha sobre esta especie en el Estrecho.

La relevancia de este proyecto para Cádiz

La investigación fue presentada en La Línea de la Concepción durante una jornada ambiental en la que participaron representantes del ámbito científico, institucional y pesquero. El encuentro estuvo liderado por el director del Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Sevilla, José Carlos García-Gómez, junto al investigador Enrique Ostalé.

También asistieron el delegado de Redeia en Andalucía, Jorge Jiménez, el alcalde de La Línea, Juan Franco, y miembros de la Cofradía de Pescadores, además de entidades ecologistas.

El origen del estudio se encuentra en los trabajos desarrollados por Red Eléctrica para la interconexión eléctrica submarina entre la Península y Ceuta, un proyecto estratégico vinculado a la descarbonización del Estrecho.

A partir de ese marco, la investigación evaluó por primera vez el efecto real del alga invasora sobre la comunidad bentónica, es decir, los organismos que habitan en los fondos marinos, constatando un daño significativo tras su asentamiento.

Esta primera fase permitió ampliar el conocimiento científico sobre la ecología de la especie y sentó las bases para abordar el problema desde una perspectiva diferente, no solo ambiental, sino también de gestión de residuos y aprovechamiento de recursos.

Del residuo marino al compost agrícola

En 2022, el proyecto entró en una segunda fase centrada en el estudio de esta alga invasora en Cádiz como residuo, debido al enorme volumen de biomasa que se deposita cada año en las playas. La acumulación impide un tratamiento convencional y obliga a buscar alternativas viables desde el punto de vista técnico y económico.

Los investigadores, en colaboración con la Universidad de Extremadura, analizaron procesos de compostaje mediante invertebrados, como crustáceos e insectos. Entre ellos destacan las cucarachas del género Eublaberus y la mosca soldado negra.

Estos organismos permiten reducir la toxicidad de las algas cuando se mezclan con residuos orgánicos, dando lugar a un biocompost con una salinidad controlada y una calidad aceptable para uso agrícola.

El uso de Eublaberus sp. se perfila como una opción con potencial a escala industrial, ya que facilita la reducción del volumen de residuos y la producción de fertilizantes orgánicos con menores costes. Además, el estudio plantea el despliegue futuro de granjas de compostaje especializadas que podrían integrarse en estrategias locales de economía circular.

Biogás, biofertilizantes y nuevas líneas de aprovechamiento de esta alga invasora en Cádiz

Junto al compostaje, el estudio sobre esta alga invasora en Cádiz explora métodos complementarios como el blatticompostaje y la digestión anaeróbica. En estos procesos, el pretratamiento mecánico y térmico de la biomasa mejora el rendimiento en la producción de metano y biofertilizantes, ampliando el abanico de usos posibles.

Otra línea analizada es la utilización de crustáceos isópodos terrestres, como Porcellio laevis, capaces de consumir grandes cantidades de biomasa en poco tiempo. Su facilidad de reproducción y su capacidad para acumular metales pesados los convierten en una opción de interés, aunque los investigadores señalan la necesidad de estudios adicionales para optimizar su aplicación.

El trabajo también recoge avances en proyectos orientados a la producción de biogás, en colaboración con un proyecto I+D+i liderado por Rafael Borja, del CSIC, y a la obtención de compuestos con potencial uso en las industrias alimentaria, cosmética, nutracéutica y farmacéutica, en colaboración con una investigación de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla.

Todo ello se enmarca en el compromiso de Red Eléctrica y Redeia con el medio marino, la biodiversidad y el apoyo al sector pesquero, una línea que también incluye iniciativas como la plataforma «Bosque Marino», lanzada en 2024 para impulsar la investigación y la educación ambiental.