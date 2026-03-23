Hito en la biología: zoólogos confirman que marsupiales que creían extintos desde hace 6.000 años viven en Nueva Guinea

Dos marsupiales que se creían extintos desde hace 6.000 años han sido descubiertos en las selvas tropicales del oeste de Nueva Guinea. La zarigüeya pigmea de dedos largos y el planeador de cola anillada son dos especies de marsupiales que parecen haber regresado de entre los muertos después de una investigación realizada por dos investigadores expertos asiduos del Museo Australiano. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los marsupiales que se han encontrado cuando se creían extintos.

Los zoólogos más importantes del mundo los creían extintos desde hace más de 6.000 años, pero en las últimas semanas se ha dado un hito histórico: se han encontrado dos especies de marsupiales que se creían desaparecidas hace miles de años. Este histórico descubrimiento ha tenido lugar en hábitats forestales del oeste de Nueva Guinea, concretamente en la península de Vogelkop, donde no se han hallado parientes cercanos de estas dos prehistóricas especies.

El estudio que está recogido en la página web oficial del Museo Australiano y que está publicado en Records of the Australian Museum está dirigido por el profesor Tim Flannery, investigador del Museo Australiano, junto con el profesor Kristofer Helgen, presidente y director ejecutivo del Museo Bishop. Ambos han hecho un anuncio que ha dado la vuelta al mundo: se han encontrado marsupiales que se creían extintos hace más de 6.000 años en las selvas tropicales de la Indonesia papú.

Los marsupiales identificados son la zarigüeya pigmea de dedos largos (Dactylonax kambuayai) y el planeador de cola anillada (Tous ayamaruensis). Ambos forman parte de lo que se conoce como dos taxones «lázaros», que son especies que se considera que han vuelto de entre los muertos. «El descubrimiento de un taxón de Lázaro, aunque se creyera extinto recientemente, es un hallazgo excepcional. Pero el descubrimiento de dos especies, que se creían extintas desde hace miles de años, es extraordinario», afirmó el profesor Tim Flannery en declaraciones que recoge el Museo Australiano.

Los marsupiales de Nueva Guinea

«Los resultados subrayan la importancia crucial de preservar estas biorregiones únicas y el valor de la investigación colaborativa para descubrir y proteger la biodiversidad oculta», indican los investigadores que también han descrito las principales características de estos marsupiales que se creían extintos y que han salido a la luz en la publicación realizada por la revista Records of the Australian Museum.

En primer lugar está la zarigüeya pigmea de dedos largos, que se describe como «un marsupial con llamativas rayas y una adaptación notable: un dedo de cada mano mide el doble que el siguiente dedo más largo». «La especie parece haber desaparecido de Australia durante la Edad de Hielo, la época geológica en la que también se extinguieron megafaunas emblemáticas como el diprotodonte y el león marsupial», dice el estudio. «El segundo descubrimiento, el planeador de cola anillada, es el pariente vivo más cercano del planeador australiano y representa el primer género nuevo de marsupial de Nueva Guinea descrito desde 1937», indica la revista consultada por este diario.

Rika Korain, coautora del artículo, también ha querido destacar la importancia de este descubrimiento. «El planeador es un animal sagrado. Se le considera una manifestación de los espíritus de los ancestros y fundamental en una práctica educativa denominada iniciación», cuenta, a la vez que dejó claro que: «Me enorgullece que los investigadores papúes hayan contribuido a estos descubrimientos trascendentales, y quiero agradecer a la gente de las regiones de Misool, Maybrat y Tambrouw que nos apoyaron en el trabajo de campo».

«El Vogelkop es un antiguo fragmento del continente australiano que se ha incorporado a la isla de Nueva Guinea. Sus bosques podrían albergar aún más reliquias ocultas de una Australia pasada», deslizó Flannery sobre los posibles nuevos descubrimientos que podrían llegar desde las selvas de Guinea.