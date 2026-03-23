La multa de 116 millones de euros que Renfe ha impuesto a Talgo, por el retraso de más de dos años en la entrega de los trenes de alta velocidad Avril (Serie 106), ya se está cobrando las primeras víctimas. En concreto, los trabajadores de Talgo denuncian que «han dejado de percibir el variable en su salario como consecuencia de esta multa» y que «la empresa no está receptiva a negociar una mejora salarial».

Así, desde el sindicato CSIF denuncian que «la empresa está en una cerrazón desde que Talgo tiene nuevo accionista». Mientras que en lo relativo a la revalorización salarial destacan que «los trabajadores quieren una certidumbre respecto de su mantenimiento del poder adquisitivo».

«Este mantenimiento del poder adquisitivo ya se ha visto mermado por la pérdida del variable con la excusa de la multa de Renfe y los trabajadores quieren volver a la senda de la negociación colectiva para la revalorización de sus salarios», aclaran.

De esta forma, como ha indicado el sindicato CSIF a OKDIARIO, los paros son parciales y se han convocado para los próximos días 8 y 15 de abril, y 6 de mayo de 2026. Estos paros se producirán en los tramos horarios de 04:55 a 06:55 horas, para el turno de noche; de 12:55 a 14:55 horas, para el turno de mañana; y de 14:45 a 16:45 horas, para el turno de tarde.

Además, afectarán a toda la plantilla del fabricante de trenes. Están llamados a estos paros 2.700 trabajadores de las oficinas centrales de Majadahonda (Madrid), del centro logístico de Ocaña (Toledo), de las fábricas de Las Matas y Rivabellosa y de las bases de mantenimiento de Las Matas, Fuencarral, Valladolid, Santa Catalina, Sant Andreu Comtal, Can Tunis, Málaga y La Sagra. También están convocados a estos paros los trabajadores que se encuentran desplazados, destinados en trabajos específicos en distintos puntos de la geografía.

Accionariado de Talgo y multa millonaria

«La situación de inestabilidad en la empresa derivada en gran medida por la multa millonaria impuesta por Renfe por el retraso de la entrega de los trenes Avril y por el cambio accionarial y en la dirección ha llevado a la misma a una negativa a negociar cualquier tipo de revisión salarial», reiteran desde el sindicato.

Por tanto, con estos paros los trabajadores de Talgo quieren dejar claro que tal y como había sido hasta ahora, deben estar en el centro de las medidas de futuro que se tomen en Talgo, tanto en el plan industrial como en el económico, empezando por un acuerdo en el marco de la negociación colectiva para el año 2026 con un incremento salarial efectivo para toda la plantilla, que garantice al menos el mantenimiento del poder adquisitivo.

No obstante, desde CCOO se ha pedido que la dirección de Talgo acuda con «buena voluntad» a la reunión del próximo día 24 de marzo con los representantes de los trabajadores y ha asegurado que, por su parte, si hay «interés en alcanzar un acuerdo», no descarta desconvocar los tres días de huelga en abril y mayo.

Aunque, desde CCOO, hablan de no ser «optimistas» y han denunciado que la empresa propone «subida salarial cero» y, «por si no fuera suficiente, ha anunciado ya que pretende presentar un ERTE en la base de Málaga».