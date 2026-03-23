Cuándo se estrena ‘Torrente presidente’ en Netflix: Santiago Segura anuncia la fecha exacta
En su primer fin de semana, rozó los 7 millones de euros
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La nueva película de Santiago Segura, ‘Torrente Presidente’, salió el pasado 13 de marzo en cines y en tan solo cuatro días arrasó, superando el millón de espectadores. En su primer fin de semana, rozó los 7 millones de euros y ya son muchos los que se preguntan cuándo saldrá la película en plataformas como Netflix.
El director y protagonista de la obra, Santiago Segura, ha confirmado a través de la red social X que la nueva entrega de ‘Torrente Presidente’ llegará a la plataforma en verano, aunque sin confirmar la fecha oficial. Así le respondió a un usuario con discapacidad auditiva que preguntaba por opciones accesibles fuera de los cines.
Eso confirmaría la tendencia de unos cuatro meses entre el estreno en cines y el salto a plataformas: El Cautivo llegó a salas el 12 de septiembre y dio el salto a Netflix el 23 de enero. Los tigres se estrenó en cines el 31 de octubre antes de llegar a Movistar Plus+ el 20 de febrero. Los domingos debutó en salas el 24 de octubre antes de aterrizar en plataforma el 27 de febrero.
‘Torrente presidente’
José Luis Torrente, el protagonista de esta saga, regresa unos años después de su última misión, y en este momento se encuentra muy sólo y abandonado, ya que sus antiguos aliados le han dado de lado y sobrevive como puede, sorteando deudas y haciendo chapuzas. Además, está convencido de que este es el peor momento por el que está pasando España y cree que él puede ser el magnífico salvador.
Torrente cree que España necesita «mano dura, sentido común y su particular visión del orden» y no dudará en hacer todo lo que pueda para convertirse en presidente. Los fans más incondicionales aseguran que es la mejor entrega de la saga; y aquellos que no disfrutan con este tipo de cintas se han horrorizado con algunas de sus escenas en las que se parodia a la política y otros sectores de la sociedad.