Cuándo se estrena ‘Torrente presidente’ en Netflix: Santiago Segura anuncia la fecha exacta

La nueva película de Santiago Segura, ‘Torrente Presidente’, salió el pasado 13 de marzo en cines y en tan solo cuatro días arrasó, superando el millón de espectadores. En su primer fin de semana, rozó los 7 millones de euros y ya son muchos los que se preguntan cuándo saldrá la película en plataformas como Netflix.

El director y protagonista de la obra, Santiago Segura, ha confirmado a través de la red social X que la nueva entrega de ‘Torrente Presidente’ llegará a la plataforma en verano, aunque sin confirmar la fecha oficial. Así le respondió a un usuario con discapacidad auditiva que preguntaba por opciones accesibles fuera de los cines.

Eso confirmaría la tendencia de unos cuatro meses entre el estreno en cines y el salto a plataformas: El Cautivo llegó a salas el 12 de septiembre y dio el salto a Netflix el 23 de enero. Los tigres se estrenó en cines el 31 de octubre antes de llegar a Movistar Plus+ el 20 de febrero. Los domingos debutó en salas el 24 de octubre antes de aterrizar en plataforma el 27 de febrero.

‘Torrente presidente’