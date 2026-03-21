El cameo que Santiago Segura rechazó para ‘Torrente, presidente’: «Algún político me ha llamado»

El estreno de Torrente, presidente, la sexta entrega de la popular saga cinematográfica creada por Santiago Segura, continúa generando titulares y comentarios tanto dentro como fuera del ámbito del cine. La nueva película, que vuelve a situar al irreverente personaje de José Luis Torrente en el centro de una sátira política, ha logrado captar la atención del público desde su llegada a las salas y ya se perfila como uno de los grandes éxitos comerciales del año.

En plena promoción del filme, Segura ha concedido varias entrevistas para comentar los detalles de esta nueva entrega. Después de su visita al programa El Hormiguero, presentado por Pablo Motos, el director acudió también al espacio televisivo Y ahora Sonsoles, conducido por Sonsoles Ónega. Durante esa conversación, el cineasta reveló un detalle poco conocido sobre la preparación de la película: algunos políticos en activo le pidieron participar en ella, aunque finalmente decidió rechazar esas propuestas.

La cinta, producida por Atresmedia, mantiene uno de los elementos que se han convertido en sello de identidad de la saga: la aparición de numerosos cameos de personajes conocidos. Este recurso, habitual en las películas de Torrente, vuelve a tener un papel destacado en esta entrega, donde distintas figuras del ámbito mediático y político realizan breves apariciones.

Entre los nombres confirmados figuran el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy y el presentador Bertín Osborne. En el caso de Bertín, su participación adquiere además un matiz especialmente llamativo dentro de la trama, ya que interpreta al presidente socialista del Gobierno en el universo ficticio de la película.

La decisión de Santiago Segura

La presencia de famosos ha generado un considerable interés en torno a los cameos del filme. Sin embargo, Segura ha explicado que hubo más personas interesadas en aparecer en la película de las que finalmente lo hicieron.

Según relató el director durante su entrevista en Antena 3, incluso algunos políticos en activo llegaron a ponerse en contacto con él de manera privada para ofrecerse a participar en el proyecto. «Algún político incluso por privado en Twitter me ha dicho: ahí tengo que estar yo, sácame», explicó el cineasta, reconociendo que recibió mensajes directos de este tipo mientras preparaba la película.

No obstante, Santiago Segura decidió establecer un límite claro en ese sentido. El director optó por no incluir a políticos que estuvieran ejerciendo cargos en ese momento para evitar interpretaciones partidistas o polémicas innecesarias.

«No puedo meter a políticos en activo porque parece que hay simpatías por unos o por otros», afirmó, subrayando que su intención era mantener el tono satírico de la saga sin que la película pudiera interpretarse como una toma de posición política concreta.

Los argumentos de Santiago Segura

Santiago Segura ha insistido en que la nueva entrega de la saga no pretende señalar a un partido específico, sino reflejar de forma crítica determinadas dinámicas de la política contemporánea. En su opinión, la comedia puede funcionar como un espejo que permita al público observar con humor situaciones que forman parte del debate público.

El director defendió que la película aborda la política desde una perspectiva transversal, criticando comportamientos que, según su visión, pueden encontrarse en distintos sectores del espectro ideológico. «Es un toque de atención a la política que tenemos actualmente», explicó durante la entrevista. «A mí me da igual que el otro haya robado más. Sólo estoy diciendo que estás metiendo la mano en la caja».

Para el creador de Torrente, la comedia puede convertirse en una vía para canalizar el malestar o el cansancio que parte de la sociedad siente respecto a la clase política. Según argumenta, el humor ofrece al espectador una forma de distanciarse de la realidad y procesarla desde otro ángulo. «El público, el votante, se siente que le toman por tonto. Por lo que ir a ver una película a reírte de lo que está pasando tiene un punto de válvula de escape», señaló.

‘Torrente, presidente’, todo un éxito

La nueva película ha despertado reacciones diversas en el ámbito crítico, pero también ha recibido elogios desde algunos sectores. La propia Sonsoles Ónega reconoció durante la entrevista que ya había visto el filme y destacó su lectura satírica de la política.

«Es buenísima, la lectura política es buenísima. Todo. Lo cojas por donde lo cojas. Es gran cine», comentó la presentadora, añadiendo que desde el primer momento percibió que la película tenía potencial para convertirse en un éxito.

Los datos de taquilla parecen respaldar esa impresión. Durante su primer fin de semana en cartelera, Torrente, presidente superó el millón de espectadores, una cifra que confirma el fuerte tirón popular de la franquicia creada por Segura hace más de dos décadas.

Este resultado vuelve a situar al director entre los cineastas españoles con mayor capacidad para atraer público a las salas. A lo largo de su carrera, las distintas entregas de la saga Torrente han acumulado cifras muy destacadas y le han convertido en un ejemplo dentro del mundo de la interpretación.