Se adelanta o se atrasa el reloj: qué día se cambia al horario de verano y ésto es lo que va a pasar

Como ocurre cada año en dos días distintos, este domingo 29 de marzo España cambia la hora de sus relojes por primera vez en el 2026. Perderemos una hora de sueño —o de ocio— porque de las 2:00 de la mañana pasaremos directamente a las 3:00. Esta práctica del cambio de hora no es exclusiva de España, sino que es común en toda la Unión Europea.

De los dos cambios de hora anuales, éste suele ser el más exigente, ya que reduce el tiempo de descanso de la población y nos cuesta más adaptarnos porque obliga a nuestros organismos a adaptarse a una situación nueva de forma brusca. Esta situación hace que el sol salga más tarde por las mañanas, pero que disfrutemos de más luz solar por las tardes.

El origen del cambio de hora data de los tiempos de la Primera Guerra Mundial, cuando países como el Reino Unido, Francia o Alemania lo aplicaron para ahorrar energía gastando menos recursos como el carbón. En España el cambio de hora se aplicó de manera definitiva en 1974 tras muchos años de vaivenes con la medida y no fue hasta el año 2021 cuando se adoptó un cambio de hora común para toda la Unión Europea para favorecer la comunicación y el mercado interior dentro de la Unión.

Debate sobre el cambio de hora

El cambio de hora lleva en la agenda pública de nuestro país mucho tiempo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propuso a la Unión Europea que el año 2026 sea el último en el que se produzca esta práctica. Aunque no especificó si quería mantener el horario de verano o invierno, Sánchez argumentó que el cambio de hora es perjudicial para la salud humana y genera perjuicios en la vida diaria de los ciudadanos. De momento no se ha tomado ninguna decisión clara al respecto, por lo que nos tocará seguir esperando y ajustando nuestros relojes.