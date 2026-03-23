La TVE sanchista paga 108.000 € al grupo Quirón para examinar a su personal mientras el Gobierno lo demoniza

Televisión Española (TVE) formalizó el pasado 12 de febrero un contrato con Quirón Prevención SLU para exámenes de salud de su personal por importe de 108.174 euros (impuestos incluidos). Y ello, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez, gestor de la cadena pública, viene demonizando al grupo Quirón por ser uno de los referentes de la sanidad privada.

En concreto, la Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española SA adjudicó este contrato a Quirón Prevención SLU el pasado 8 de enero, entrando en vigor el 12 de febrero. Fueron dos las empresas que presentaron sus ofertas y el contrato acabó recayendo en la citada adjudicataria al ser la «más ventajosa».

El importe inicial de licitación ascendió a 133.100 euros (impuestos incluidos), pero Quirón Prevención SLU acabó obteniendo el contrato por 108.174 euros para un plazo de ejecución de 720 días. La otra firma candidata fue Vitaly Health Services SL.

El objeto de este expediente es la «contratación de los exámenes de salud de los trabajadores de RTVE en el territorio nacional, excepto Madrid y Barcelona». Según recogen los pliegos de prescripciones técnicas, «el servicio de prevención propio de la Corporación RTVE tiene asumida la especialidad de Medicina del Trabajo, pero por motivos de dispersión geográfica o lejanía de los centros de trabajo en provincias, resulta necesario contratar algunas actividades sanitarias con un servicio de prevención ajeno, según los requisitos técnicos que recoge el artículo 9 del Real Decreto 843/2011, de 17 de junio», dice el ente público.

Entre los medios requeridos, la Corporación exigió que la adjudicataria estuviera «acreditada como servicio de prevención ajeno, con ámbito nacional, y disponer de personal sanitario con competencia técnica, formación, capacitación y experiencia acreditada conforme a las exigencias legales establecidas para la prestación de este tipo de servicio (médico especialista en medicina del trabajo y un enfermero especialista en enfermería del trabajo)».

De esta manera, mientras TVE ha confiado este servicio a Quirón Prevención SLU por su capacidad, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha dejado de atacar a esta compañía. Por ejemplo, el propio jefe del Ejecutivo se pronunció en estos términos el pasado noviembre para atacar al Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso por su modelo de colaboración público-privada y libre elección sanitaria: «Han convertido Madrid en un casino donde Quirón siempre gana y los ciudadanos, al menos la mayoría, siempre pierden», manifestó el líder socialista.

Derogar la ley de 1997

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha impulsado el anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud que pretende limitar la colaboración público-privada, con el fin de «poner coto al ánimo de lucro». Este texto, conocido como la ley anti-Quirón, busca derogar la ley de 1997 que aprobó el Gobierno de José María Aznar.

Para defender esta nueva normativa, la ministra y dirigente de Más Madrid llegó a decir hace unas semanas: «Hemos visto cómo en algunos territorios esta externalización de las pruebas, como pueden ser los cribados del cáncer de mama, han puesto en riesgo la prevención y el control precisamente en una de las funciones esenciales de la sanidad». García quiso así referirse a Andalucía, sin embargo, como ha publicado OKDIARIO, el Gobierno socialista de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha también ha externalizado este servicio, donde también se produjo una crisis el pasado año al quedar en el limbo en torno a 3.000 pacientes.