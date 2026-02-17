Page firma un convenio con la sanidad privada hasta 2029 mientras el Gobierno de Sánchez quiere limitarla

La Junta de Castilla-La Mancha que preside el socialista Emiliano García-Page ha firmado un convenio con la sanidad privada hasta 2029, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez, de su mismo partido, quiere limitarla. Así lo revela la respuesta del Ejecutivo de Page a una petición de documentación del PP cursada en las Cortes de Castilla-La Mancha y a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

En concreto, el portavoz de Sanidad del Grupo Popular en el Parlamento autonómico, Juan Antonio Moreno Moya, solicitó a la Junta una «copia de los contratos suscritos por la Consejería de Sanidad y el SESCAM, con la Clínica Quirón de Talavera de la Reina para la realización de mamografías del programa de detección precoz de cáncer de mama de la Dirección General de Salud Pública durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025».

Y es que, tal y como reveló OKDIARIO en exclusiva, el año pasado, en torno a 3.000 mujeres se vieron afectadas por la tardanza del Gobierno de Page en restaurar el servicio de mamografías -de carácter voluntario- tras el cierre repentino en mayo de 2025 del centro concertado que venía prestando esta asistencia.

No fue hasta el 15 de octubre de 2025 cuando la Junta de Castilla-La Mancha anunció que había aprobado una licitación por 1,5 millones de euros para contratar a otra empresa privada. Entretanto, el Ejecutivo de Page indicó que, mientras se efectuaba la nueva contratación mediante este procedimiento de urgencia, estos cribados se realizarían en los últimos meses del año en el hospital público de Talavera y en la clínica Quirón, que pasó a asumir el grueso de las pruebas pendientes.

Al interesarse el popular Moreno Moya por esta relación de la Junta con el grupo Quirón, el Gobierno regional respondió el pasado 19 de enero que fue el 1 de diciembre de 2021 cuando suscribió el «convenio singular de vinculación a la red hospitalaria de Castilla-La Mancha del centro sanitario Quirón Salud Centro Polivalente Talavera, estableciendo el marco regulador de la asistencia sanitaria a prestar a los pacientes derivados por el Sescam, con duración desde esta fecha hasta el 30 de noviembre de 2025, pudiendo prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes».

En ese sentido, la Junta añadió que «el convenio fue objeto de modificación en fechas 3 de enero de 2022, 21 de noviembre de 2022, 21 de febrero de 2024 y 6 de mayo de 2024 con objeto de incorporación de nuevas prestaciones, siendo prorrogado el 1 de diciembre de 2025, por el periodo comprendido entre el 30 de noviembre de 2025 y el 30 de noviembre de 2029».

Respuesta de la Junta de Page a la petición de documentación del PP.

Es decir, mientras la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado la que ya se conoce como ley anti-Quirón (por ahora sólo anteproyecto de ley), la Junta de Castilla-La Mancha extiende su vinculación con Quirón, esto es, con la sanidad privada, al menos hasta 2029 en el área sanitaria de Talavera de la Reina (Toledo).

El plan de García, miembro de la formación Sumar en el Gobierno de coalición, pasa por priorizar la gestión pública en la organización, provisión y administración de los servicios sanitarios de las comunidades, derogando la ley de 1997 del Ejecutivo de José María Aznar (PP).

Semana de huelga

El malestar en Castilla-La Mancha con el propio Page y con el Gobierno de Sánchez también se extiende en el ámbito sanitario a la necesidad de «reactivación de la Carrera Profesional», pues esta comunidad autónoma es la única de España que mantiene paralizado este derecho, según denuncian los sindicatos del Sescam (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha).

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha han convocado huelga desde ayer lunes 16 de febrero hasta el próximo viernes 20 de febrero «como instrumento legítimo para proteger la sanidad pública y las condiciones profesionales de quienes la sostienen».

A esta convocatoria de huelga autonómica han sido llamados la totalidad de más de 7.700 médicos, facultativos y residentes que desarrollan su labor en el conjunto de centros sanitarios de Castilla-La Mancha.

El sindicato Usicam con retratos de Page y su consejero de Sanidad. (Foto: Usicam)

De esta manera, los sindicatos sanitarios reclaman «medidas urgentes que permitan reducir las listas de espera, asegurar tiempos de atención razonables y adaptar las plantillas de nuestra profesión a las necesidades reales asistenciales».

La situación actual, advierten, está generando «sobrecarga asistencial, agendas saturadas, demoras crecientes y dificultades para acceder a la atención sanitaria, lo que repercute directamente en la seguridad del paciente y en la calidad del servicio público de salud», recalcan.