Adiós a las tintorerías: el truco de Pía Nieto, experta en limpieza, para lavar tu edredón en la lavadora

El pasado 20 de marzo dimos la bienvenida a la primavera, por lo que ha llegado el momento de guardar el edredón hasta la próxima temporada. Antes de hacerlo, conviene lavarlo para evitar que se estropee; aprovechando el buen tiempo, podemos secarlo al sol y guardarlo en su caja correspondiente. Aquí es donde entra en juego el truco de Pía Nieto, conocida en redes sociales como @piaorganiza para lavar el edredón en casa, sin necesidad de acudir a la tintorería. pon el edredón en el tambor de la lavadora sin ninguna otra prenda y con dos o tres pelotas de tenis nuevas envueltas en calcetines», comienza explicando.

Lo primero y más importante es identificar el material del relleno: sintético o natural. Los edredones con relleno sintético tienen microfibras o fibra de poliéster que imitan muy bien la textura de las plumas naturales y se pueden lavar en la lavadora utilizando un ciclo corto con agua fría. Mientras, los edredones con relleno natural requieren un lavado en seco para evitar que las plumas se deterioren.

El mejor truco para lavar el edredón en casa

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«¿Sabías que puedes lavar los edredones sintéticos o de plumas en casa, pero siempre por separado? Primero, comprueba la etiqueta y asegúrate de limpiar bien cualquier residuo; desmancha las manchas con un quitagrasas o quitamanchas y listo. Luego, selecciona el detergente; personalmente, me encanta usar jabón natural. Después puedes añadir un poquito de suavizante o un chorrito de vinagre. Para mejorar el lavado, selecciona el programa sintético, baja la temperatura y seca al aire si es un edredón sintético; si es de plumas, utiliza pelotas de tenis para mantenerlo esponjoso».

El truco para lavar el edredón en casa es muy sencillo. Lo primero es sacudir el edredón para eliminar la suciedad superficial. A continuación, lee la etiqueta para revisar las instrucciones de lavado del fabricante. Una vez tengas claro el material del relleno, lava en agua fría utilizando un detergente suave y añade dos o tres pelotas de tenis al tambor. Cuando termine el programa de lavado, sécalo al aire libre, ya que el sol ayuda a eliminar malos olores y bacterias. En lugar de colgarlo, coloca el edredón en una superficie plana. Una vez esté completamente seco, guárdalo en bolsas transpirables hasta la próxima temporada.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ofrece dos grandes recomendaciones para que el edredón quede perfecto con este truco: utiliza un detergente suave y evita blanqueadores y suavizantes, ya que pueden ser demasiado fuertes; además, pueden dejar residuos químicos que pueden causar irritación en pieles sensibles.

¿Y si el edredón no cabe en la lavadora? No te preocupes; puedes seguir estos pasos: