Muere Lionel Jospin, ex primer ministro de Francia, a los 88 años

El ex primer ministro de Francia, Lionel Jospin, ha fallecido a los 88 años, según ha informado Le Monde. Jospin, que fue jefe del Gobierno galo entre 1997 y 2002 durante el mandato de Jacques Chirac como presidente de la república, se había sometido en enero a una «operación grave».

Lionel Jospin nació en Meudon (Hauts-de-Seine) el 12 de julio de 1937, en el seno de una familia protestante. Economista especializado en países del Tercer Mundo, fue Secretario de Estado de Asuntos Exteriores en el Quai d’Orsay desde junio de 1965 hasta octubre de 1970, donde se encargó de las relaciones con las organizaciones económicas internacionales. Jospin también fue primer secretario del Partido Socialista y miembro del Consejo Constitucional. Su mandato se caracterizó por políticas de centroizquierda, a través de un «nuevo pacto republicano».