La derecha crece en las elecciones municipales de Francia pero los socialistas conservan la alcaldía de París

Las derechas han crecido en las elecciones municipales celebradas este domingo en Francia, pero los socialistas, en una coalición con ecologistas y formaciones de ultraizquierda, han logrado retener París. También conserva otra gran parte de las mayores alcaldías del país. En la capital gala, que el PS gobierna desde hace 25 años, el candidato socialista, Emmanuel Grégoir, se ha impuesto con un 51% de los votos y ha ganado el pulso a la candidata conservadora Rachida Dati.

Los comicios celebrados este domingo se producen a un año de que los franceses voten en las elecciones presidenciales. De ahí el interés extra que tenía esta cita con las urnas, como termómetro de situación y expectativas de los partidos.

Reagrupamiento Nacional, el partido de Marine Le Pen, ha salido reforzado al multiplicar sus cargos electos, y a ganado en Niza. Y el centro y la derecha consolidan su alianza. Eso sí, los socialistas aguantan, incluso por encima de sus propias expectativas.

Además de París, la izquierda ha conseguido conservar las alcaldías de las otras grandes ciudades de Francia como Marsella –donde revalida la alcaldía el socialista Benoit Payan con un 53% de los votos–, Lyon –se ha impuesto el ecologista Grégory Doucet–, Nantes, Estrasburgo o Lille. Por su parte, los socialistas han perdido en dos grandes ciudades, en Touluse y en la citada Niza.

El candidato socialista a la Alcaldía de París, Emmanuel Grégoire, ha logrado imponerse respaldado por una coalición de izquierdas en la segunda vuelta de las elecciones municipales. «París ha decidido mantenerse fiel a su historia», ha proclamado Grégoire tras conocerse las proyecciones que le otorgan en torno al 50% de votos, por delante del 39% de la exministra conservadora Rachida Dati. Muy lejos queda la candidata ultraizquierdista de La Francia Insumisa, Sophia Chikirou, que ha obtenido un 9,9%.