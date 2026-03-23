Colas en Lidl a partir de hoy, lunes 23 de marzo, por el invento que usábamos todos de pequeños y que va a destronar a los gimnasios

Las puertas de Lidl han amanecido este lunes 23 de marzo con una imagen que empieza a ser habitual en la cadena alemana. Hablamos de colas desde primera hora en muchos de sus supermercados en España debido a un articulo que tira directamente de recuerdos de infancia y que ahora regresa con una vuelta de tuerca. Se trata del aro de hula hoop con peso de la marca Crivit, y es que lo que antes era un simple juego en el patio se ha convertido en el objeto más buscado del día, hasta el punto de que muchos ya hablan de él como una alternativa real al gimnasio.

El artículo, que forma parte de la línea de equipamiento deportivo de la marca, ha llamado la atención por recuperar un clásico de siempre pero adaptado a los tiempos actuales. El aro de hula hoop, que durante años fue un entretenimiento básico para niños, vuelve ahora pensado para hacer ejercicio en casa, con un diseño que incluye peso adicional para que el esfuerzo sea mayor. Todo ello, además, con un precio de 12,99 euros, algo que ha terminado de disparar el interés y ha hecho que muchos clientes no se lo piensen demasiado a la hora de ir a por él.

La clave del fenómeno está bastante clara. Se trata de un produto que es barato, fácil de usar y no obliga a salir de casa. En un momento en el que mucha gente busca moverse más sin gastar demasiado dinero, este tipo de productos encajan perfectamente. Y no es solo hacer ejercicio, es volver a algo que prácticamente todo el mundo ha probado alguna vez, lo que hace que resulte todavía más atractivo.

Lidl arrasa con este aro de hula hoop

No es la primera vez que Lidl consigue algo así. La cadena lleva tiempo acostumbrando a sus clientes a productos que se vuelven virales y desaparecen en cuestión de horas. Pero en esta ocasión hay un punto especial, y es que mucha gente no lo compra solo por ponerse en forma, sino también por la curiosidad de ver si realmente funciona y por ese punto divertido que tiene recuperar un juego de toda la vida. Según explican algunos expertos en fitness, utilizar este tipo de aro puede ayudar a trabajar la zona del abdomen, mejorar la coordinación y moverse más en el día a día. No hace falta complicarse demasiado, basta con unos minutos al día para notar que el cuerpo se activa.

En cuanto a sus características, el aro que ha puesto patas arriba a Lidl no es exactamente el clásico de plástico que todos recuerdan. Este modelo incorpora un sistema con peso añadido (alrededor de 1,1 kilos) que cuelga y gira mientras se mueve la cintura, lo que obliga a mantener un ritmo constante durante el ejercicio. Además, cuenta con un pequeño contador digital que registra el tiempo de uso o las repeticiones, algo que ayuda a seguir la actividad sin necesidad de otros dispositivos. También es ajustable para adaptarse a diferentes tamaños de cintura y está diseñado para colocarse de forma más estable que los aros tradicionales, evitando que se caiga con facilidad.