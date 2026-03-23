Los turistas huyen al oír su nombre, pero este manjar de Cádiz es uno de los mejores dulces de Cuaresma de España

Cuando se habla de dulces de Semana Santa, lo habitual es pensar en torrijas, pestiños o rosquillas, ya que son los que llenan escaparates y cartas cada año en prácticamente todo el país. Sin embargo, hay otros menos conocidos que siguen vivos a nivel local y que también merecen atención.

Ese es el caso de un postre típico de Cádiz que, a pesar de tener buen sabor, tiene un nombre que genera cierto rechazo, sobre todo entre los turistas.

Este es el dulce de Cuaresma de Cádiz que desconcierta por su nombre y que muchos turistas evitan

Las alpisteras de Sanlúcar son un dulce típico de la Cuaresma gaditana que apenas ha salido de su entorno. Se preparan sobre todo en Sanlúcar de Barrameda y en algunas localidades cercanas, donde forman parte del recetario habitual desde el Miércoles de Ceniza hasta Semana Santa.

A diferencia de otros dulces de estas fechas, no se fríen. Se elaboran con una masa básica de harina y yema de huevo, aromatizada con ralladura de limón y anís en grano. Esa masa se estira muy fina, se corta en piezas con forma de rombo y se hornea hasta que se curva ligeramente. Después se bañan en un almíbar sencillo de azúcar y agua que se seca formando una capa exterior crujiente.

El nombre hace referencia al alpiste, ya que antiguamente se utilizaban semillas similares o sésamo, y la forma recuerda a los granos. Esa asociación es lo que suele generar rechazo entre quienes no las conocen, aunque en la receta actual no hay nada que ver con comida para aves.

En cuanto a sabor, son secas, con un punto anisado y cítrico, y con un dulzor moderado que depende del almíbar final. No resultan pesadas, lo que explica que se consuman con facilidad en sobremesas o meriendas, y en Sanlúcar es habitual acompañarlas con una copa de manzanilla.

Hoy siguen siendo un producto bastante local, por lo que no es fácil encontrarlas fuera de Cádiz.

Cómo elaborar alpisteras de Sanlúcar de Cádiz en casa

Preparar alpisteras en casa no es complicado, pero hay que cuidar bien las proporciones y trabajar la masa con cuidado para que quede fina. No llevan azúcar en la masa, sino que todo el dulzor se añade al final.

El detalle clave está en pesar las yemas. La cantidad de harina debe ser exactamente la misma.

Ingredientes para hacer alpisteras de Sanlúcar de Cádiz

4 yemas de huevo.

Harina de repostería, el mismo peso que las yemas.

Ralladura de medio limón.

1 cucharadita de anís en grano.

1 pizca de sal.

100 g de azúcar.

100 ml de agua.

Cómo preparar alpisteras de Sanlúcar de Cádiz (paso a paso)

Batir ligeramente las yemas con la sal, la ralladura de limón y el anís.

Añadir la harina poco a poco hasta formar una masa homogénea que no se pegue en exceso.

Estirar la masa muy fina con rodillo, sobre papel de horno.

Cortar en rombos o rectángulos.

Colocar en bandeja y hornear a 180 ºC durante 10 o 15 minutos, hasta que se doren y se curven.

Preparar un almíbar calentando el agua con el azúcar hasta que espese ligeramente.

Bañar las piezas ya horneadas y dejar secar hasta que el azúcar cristalice.

Las alpisteras son un ejemplo claro de cómo una receta corta, con pocos ingredientes, puede mantenerse vigente durante décadas sin muchos cambios.