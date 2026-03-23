Sumar, formación de Yolanda Díaz, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez, del que forma parte, que incluya a las mascotas en las listas de víctimas o desaparecidos en tragedias como la DANA. Concretamente, pide a Protección Civil y a los efectivos de emergencias la «contabilización específica de animales afectados, desaparecidos, heridos o fallecidos». «Los animales son seres sintientes y no pueden ser considerados cosas», subrayan desde la formación magenta, aludiendo a la reciente reforma del Código Civil.

Se trata de una proposición no de ley para la «incorporación efectiva de los animales en los protocolos de emergencia, su contabilización, búsqueda y evacuación en situaciones de catástrofe y accidentes graves». Esta iniciativa la han presentado los diputados de Sumar Verónica Martínez Barbero, Nahuel González López, Fèlix Alonso Cantorné y Enrique Fernando Santiago Romero, secretario general del Partido Comunista.

Los representantes, eso sí, inician su propuesta admitiendo que lo primero son «las víctimas, sus familias y la atención prioritaria a quienes sufrieron pérdidas irreparables». «Nada puede ni debe relativizar ese sufrimiento ni desviar el foco de la responsabilidad institucional hacia las personas afectadas», reconocen en el texto remitido a la Comisión de Interior para su debate posterior.

Los diputados colegas de Yolanda Díaz aluden a la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), donde 46 personas perdieron la vida al descarrilar un tren Iryo y chocar posteriormente con un Alvia. En esa catástrofe, «un perro que viajaba con su familia desapareció como consecuencia del siniestro», recuerdan. Y lamentan: «No existía ningún protocolo oficial que permitiera su búsqueda coordinada». También señalan que esa carencia impidió «su inclusión en los registros de afectados».

«No pretende equiparar realidades»

La proposición no de ley señala que este hecho «se repite en otros contextos, como inundaciones provocadas por DANA, incendios forestales o evacuaciones preventivas». Aun así, insisten en que la iniciativa «no pretende equiparar realidades distintas ni establecer comparaciones improcedentes».

Además, desde Sumar recuerdan que el Código Civil, reformado recientemente, reconoce que «los animales son seres sintientes y no pueden ser considerados cosas». Y ponen en valor que existe el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), así como veterinarios especializados.

Por un lado, solicita «incorporar en los planes de protección civil y gestión de emergencias la contabilización específica de animales afectados, desaparecidos, heridos o fallecidos, de forma diferenciada y transparente». Es decir, contabilizarlos en los listados oficiales como las personas muertas o heridas.

A su vez, buscan que los efectivos hagan una «búsqueda activa y coordinada de animales domésticos» cuando se den «situaciones de catástrofe natural, accidentes de transporte o evacuaciones forzosas». Para ello, se pide el establecimiento de «protocolos estatales claros y homogéneos para la actuación ante emergencias y catástrofes que incluyan de manera expresa a los animales».

Dispositivos temporales para tratarlos

Dentro de esos protocolos, además de los citados canes, Sumar propone incluir al «ganado bovino, porcino, ovino y otras especies, así como équidos», es decir, caballos. Y, en casos de «incendios forestales o inundaciones», que se pongan en marcha «dispositivos temporales de atención y corredores operativos para la fauna silvestre afectada».

Por otro lado, Sumar exige la creación de una «plataforma de consulta rápida» que conecte los «registros oficiales de identificación de animales de compañía» con los servicios de emergencia.

En esa misma línea, propone la «formación específica del personal de emergencias en materia de manejo seguro y rescate animal». Es decir, impartir cursos para que sepan cómo tratar a perros, caballos u otros animales heridos.