Precio de la gasolina hoy 23 de marzo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

¿Cuál va a ser el precio de la gasolina en este lunes 23 de marzo en Andalucía? Desde que comenzara la guerra en Irán, sabemos que el precio de los carburantes se ha disparado y aunque se aplique desde ayer mismo, esa rebaja en el IVA de los carburantes que aparece en el Real Decreto aprobado el pasado viernes, todavía muchos notarán que en algunas gasolineras o estaciones de servicio, llenar el depósito puede ser algo más caro que justo antes de la Guerra. En el caso de Andalucía además se han llegado a precios que superaron de lejos los 1,8 y los 1,9 euros, de modo que muchos miran con lupa los precios de la gasolina para comenzar la semana.

Y no olvidemos tampoco que la Semana Santa arranca este próximo domingo de Ramos, de modo que es del todo normal que estés pendiente de cómo se mueven los precios dependiendo de la gasolinera o el servicio en el que repostes. Así que si tienes pensado coger el coche hoy lunes 23 de marzo o en los próximos días, o si ya preparas tu escapada de Semana Santa lo ideal es que tomes nota de lo que ahora te mostramos. El Ministerio para la Transición Ecológica tiene una herramienta bastante eficaz a través de la cuál podemos comprobar al momento cuál es el precio de la gasolina o del diésel en función de cada comunidad autónoma y también municipios. Un mapa interactivo al que hemos consultado para traerte los precios más actuales en este día para Andalucía. Te los detallamos a continuación, para ciudades andaluzas como Sevilla, Málaga, Cádiz, Granada o Córdoba.

Gasolineras más baratas hoy en Sevilla

En la provincia de Sevilla, las diferencias entre estaciones siguen siendo notables, especialmente entre zonas céntricas y áreas más periféricas o polígonos industriales. Ayer ya se vieron sin embargo, rebajas en muchas de ellas por lo que veamos si esos precios se mantienen o puede que bajen un poco más. Estos son precios consultados para Gasolina 95, la 98 y el diésel.

Gasolina 95

Shell, Martín de la Jara (Polígono Las Majadas Industrial, s/n): 1,798 €/l

1,798 €/l E.S. Íñigo, Coria del Río (Carretera SE-647 km. 8,320): 1,617 €/l

1,617 €/l Shell, Estepa (Autovía A-92 km. 113,700): 1,564 €/l

1,564 €/l Shell, Los Palacios y Villafranca (Avenida Parque Norte, s/n): 1,528 €/l

1,528 €/l Los Ventolines (Agla), Pilas (Pilas-Villamanrique km. 1,5): 1,649 €/l

1,649 €/l E.S. Vistalegre, Utrera (Calle Écija-Jerez, 11): 1,596 €/l

1,596 €/l Shell, La Roda de Andalucía (Autovía A-92 km. 123): 1,569 €/l

1,569 €/l Sajardines, Sanlúcar la Mayor (Sanlúcar-Benacazón km. 3): 1,719 €/l

1,719 €/l Astigi, Écija (Autovía A-4 km. 450): 1,739 €/l

1,739 €/l Galp, Dos Hermanas (Autovía Sevilla-Utrera km. 2,5): 1,559 €/l

Gasolina 98

Shell, Martín de la Jara (Polígono Las Majadas Industrial, s/n): 1,959 €/l

1,959 €/l Shell, Los Palacios y Villafranca (Avenida Parque Norte, s/n): 1,655 €/l

1,655 €/l Los Ventolines (Agla), Pilas (Pilas-Villamanrique km. 1,5): 1,819 €/l

1,819 €/l Shell, La Roda de Andalucía (Autovía A-92 km. 123): 1,669 €/l

1,669 €/l Sajardines, Sanlúcar la Mayor (Sanlúcar-Benacazón km. 3): 1,839 €/l

1,839 €/l Astigi, Écija (Autovía A-4 km. 450): 1,809 €/l

1,809 €/l Cepsa, Dos Hermanas (Avenida de Andalucía, 230): 1,841 €/l

1,841 €/l Cepsa, Cazalla de la Sierra (A-432 km. 45,5): 1,612 €/l

1,612 €/l BP, Sevilla (Carretera N-IV km. 531,5): 1,969 €/l

1,969 €/l Alcampo, Sevilla (Ronda del Tamarguillo, s/n): 1,604 €/l

Diésel

Shell, Martín de la Jara (Polígono Las Majadas Industrial, s/n): 1,839 €/l

1,839 €/l E.S. Íñigo, Coria del Río (Carretera SE-647 km. 8,320): 1,753 €/l

1,753 €/l Shell, Estepa (Autovía A-92 km. 113,700): 1,816 €/l

1,816 €/l Shell, Los Palacios y Villafranca (Avenida Parque Norte, s/n): 1,770 €/l

1,770 €/l Los Ventolines (Agla), Pilas (Pilas-Villamanrique km. 1,5): 1,789 €/l

1,789 €/l E.S. Vistalegre, Utrera (Calle Écija-Jerez, 11): 1,739 €/l

1,739 €/l Shell, La Roda de Andalucía (Autovía A-92 km. 123): 1,849 €/l

1,849 €/l Sajardines, Sanlúcar la Mayor (Sanlúcar-Benacazón km. 3): 1,829 €/l

1,829 €/l Astigi, Écija (Autovía A-4 km. 450): 1,809 €/l

1,809 €/l Galp, Dos Hermanas (Autovía Sevilla-Utrera km. 2,5): 1,779 €/l

Gasolineras más baratas hoy en Málaga

En Málaga, los precios suelen situarse ligeramente por encima de otras provincias, aunque ayer a primera hora se vieron precioso en torno a los 1,6 euros. Veamos si pasa lo mismo hoy:

Gasolina 95

Galp, Antequera (Carretera Sevilla, Finca El Campito): 1,459 €/l

1,459 €/l Ballenoil, Estepona (Sector Arroyo Enmedio E4): 1,489 €/l

1,489 €/l Coloso, Torremolinos (Avenida Manuel Fraga Iribarne, 17): 1,489 €/l

1,489 €/l Ballenoil, Arroyo de la Miel (Calle Santo Tomás, Urb. La Leala): 1,489 €/l

1,489 €/l Petroprix Coín, Coín (Avenida Reina Sofía, 43): 1,489 €/l

1,489 €/l Ballenoil, Vélez-Málaga (Camino Higuera El, 28): 1,489 €/l

1,489 €/l Petroprix, Antequera (Residencia de la Vega, 1): 1,489 €/l

1,489 €/l Petroprix, Arroyo de la Miel (Urbanización La Leala, 22): 1,489 €/l

1,489 €/l Petroprix, Málaga (Calle Licurgo, 2): 1,489 €/l

1,489 €/l Petroprix, Málaga (Calle Bahía Blanca, 31): 1,489 €/l

Gasolina 98

ES Coloso Churriana, Málaga (Carretera Coín-Málaga km. 89): 1,555 €/l

1,555 €/l Coloso, Málaga (Carretera de Coín km. 54): 1,555 €/l

1,555 €/l Galp, Ronda (Carretera A-367 km. 5): 1,629 €/l

1,629 €/l Galp, Málaga (Calle Herman Hesse, 5): 1,649 €/l

1,649 €/l Repsol, Torrox-Costa (Carretera Málaga-Almería km. 282): 1,656 €/l

1,656 €/l Repsol, Osunillas-Peña Blanquilla (Carretera CR-MA-426 km. 1): 1,663 €/l

1,663 €/l Repsol, Benalmádena (Av. García Lorca, 17): 1,663 €/l

1,663 €/l Shell, Málaga (Avenida Alfonso Ponce de León, 3): 1,664 €/l

1,664 €/l Repsol, Nerja (Carretera N-340 km. 290,5): 1,667 €/l

1,667 €/l Repsol, Torre del Mar (Avenida Andalucía, 169): 1,667 €/l

Diésel

Gueroil, Alhaurín de la Torre (Avenida Las Américas, s/n): 1,729 €/l

1,729 €/l Distreax-22, Vélez-Málaga (Calle Ignacio Zuloaga, 6): 1,769 €/l

1,769 €/l BP, Rincón de la Victoria (Carretera N-340 km. 252): 1,835 €/l

1,835 €/l BP, Estepona (Avenida Juan Carlos I, 139): 1,829 €/l

1,829 €/l Agla, Villanueva de la Concepción (Avenida Blas Infante, 51): 1,753 €/l

1,753 €/l Agla, Alozaina (Carretera Ronda-Málaga km. 44): 1,818 €/l

1,818 €/l BP, Antequera (Autovía A-45 km. 120): 1,819 €/l

1,819 €/l Lisbona Oil, Torre del Mar (Calle Angustias, 1): 1,735 €/l

1,735 €/l Agla, Pizarra (Carretera Subzona a Álora): 1,699 €/l

1,699 €/l Agla, Casarabonela (Carretera A-357 km. 33,2): 1,759 €/l

Gasolineras más baratas hoy en Cádiz

La provincia de Cádiz vuelve a ser una de las que presenta mayores diferencias entre estaciones, con opciones interesantes que ayer marcaban incluso por debajo del euro y medio en el caso de la gasolina 95. Veámos que pasa hoy:

Gasolina 95

Galp, Jerez de la Frontera (Avenida Medina Sidonia, s/n): 1,419 €/l

1,419 €/l Plenergy, Conil de la Frontera (Carretera Pradillo km. 1): 1,437 €/l

1,437 €/l Plenergy, Villamartín (Avenida de Arcos, 60): 1,437 €/l

1,437 €/l Petroprix, El Puerto de Santa María (Calle Río Guadarranque, 1): 1,439 €/l

1,439 €/l Petroprix, Los Arenales (Calle Albert Einstein, 17): 1,439 €/l

1,439 €/l Petroprix, Jerez de la Frontera (Carretera Madrid Cádiz km. 15): 1,445 €/l

1,445 €/l Plenergy, Jerez de la Frontera (Carretera Circunvalación km. s/n): 1,445 €/l

1,445 €/l Petroprix, Campamento (Calle Real, 56): 1,447 €/l

1,447 €/l Plenergy, La Línea de la Concepción (Calle Perdiz, 1): 1,447 €/l

1,447 €/l Galp, Jerez de la Frontera (Carretera Antigua N-IV km. 639,5): 1,449 €/l

Gasolina 98

ES Coloso, La Línea de la Concepción (Carretera Comarcal 233 km. 5,8): 1,555 €/l

1,555 €/l Galp, Jerez de la Frontera (Carretera Antigua N-IV km. 639,5): 1,589 €/l

1,589 €/l ASC Carburantes, Tarifa (Carretera N-340 km. 94,2): 1,599 €/l

1,599 €/l Carrefour, El Puerto de Santa María (Carretera Madrid Cádiz km. 653): 1,603 €/l

1,603 €/l Carrefour, Arcos de la Frontera (N-342 km. 26,8): 1,603 €/l

1,603 €/l Carrefour, San Fernando (Calle Ferrocarril, 39): 1,603 €/l

1,603 €/l Carrefour, Los Barrios (Carretera Cádiz-Málaga km. 112,9): 1,612 €/l

1,612 €/l Shell, La Línea de la Concepción (Avenida Ronda Norte, 2): 1,619 €/l

1,619 €/l Moeve, Chipiona (Carretera A-480 km. 24,1): 1,626 €/l

1,626 €/l Repsol, Jerez de la Frontera (Barrio Caulina): 1,627 €/l

Diésel

GM Oil, El Puerto de Santa María (Carrer El Palmar, 11): 1,619 €/l

1,619 €/l Alcampo, Jerez de la Frontera (Calle Ronda Aurora Boreal, 3): 1,626 €/l

1,626 €/l Gacosur, Barbate (Polígono El Olivar, Parcela 5.1): 1,635 €/l

1,635 €/l Galp, Jerez de la Frontera (Avenida Medina Sidonia, s/n): 1,639 €/l

1,639 €/l Petroprix, Campamento (Calle Real, 56): 1,645 €/l

1,645 €/l Plenergy, La Línea de la Concepción (Calle Perdiz, 1): 1,645 €/l

1,645 €/l Plenergy, Chiclana de la Frontera (Avenida de los Descubrimientos, 35): 1,649 €/l

1,649 €/l Petroprix Chiclana, Chiclana de la Frontera (Avenida Mueble del, 28): 1,649 €/l

1,649 €/l Petroprix, Jerez de la Frontera (Carretera Madrid Cádiz km. 15): 1,649 €/l

1,649 €/l Petroprix S. Fernando, San Fernando (Calle Mecánicos, 10): 1,649 €/l

Gasolineras más baratas hoy en Córdoba

En Córdoba, los precios varían bastante dependiendo de la localidad, con estaciones más competitivas fuera de los núcleos urbanos principales. Entre las más destacadas están:

Gasolina 95

Plenergy, Córdoba (Polígono Carretera Palma del Río, s/n): 1,439 €/l

1,439 €/l Plenergy, Córdoba (Avenida de la Torrecilla, s/n): 1,439 €/l

1,439 €/l Petroprix, Córdoba (Avenida Esteban de Cabrera, 8): 1,459 €/l

1,459 €/l Plenergy, Córdoba (Calle Lapislázuli, 10): 1,459 €/l

1,459 €/l Petroprix, Córdoba (Calle Ingeniero Juan de la Cierva, 44): 1,459 €/l

1,459 €/l Petroprix, Córdoba (Avenida Agrupación Córdoba, 25): 1,459 €/l

1,459 €/l Plenergy, Fernán Núñez (Avenida Juan Carlos I, 30): 1,465 €/l

1,465 €/l Plenergy, Lucena (Calle Concha Lago, s/n): 1,465 €/l

1,465 €/l Plenergy, Anjarón (Calle Espejo, 21): 1,465 €/l

1,465 €/l GEDS, Rute (Calle Granada, 69): 1,473 €/l

Gasolina 98

Carrefour, Baena (Carretera A-305 km. 60): 1,531 €/l

1,531 €/l Repsol, Alcolea (N-4 km. 384,8): 1,574 €/l

1,574 €/l Carrefour, Córdoba (Carretera Madrid km. 400): 1,621 €/l

1,621 €/l Cepsa, Córdoba (Avenida del Brillante, 4): 1,630 €/l

1,630 €/l Q8, El Arrecife (N-IV km. 428): 1,639 €/l

1,639 €/l Agla, Las Quemadas (Calle Finlandia, 62): 1,639 €/l

1,639 €/l Carrefour, Lucena (Polígono Los Polvillares): 1,640 €/l

1,640 €/l Repsol, La Carlota (Autovía A-4 km. 432): 1,640 €/l

1,640 €/l Repsol, Córdoba (N-4 km. 392,9): 1,640 €/l

1,640 €/l Repsol, Pozoblanco (Carretera C-420 km. 131): 1,640 €/l

Diésel

Petroprix, Córdoba (Avenida Esteban de Cabrera, 8): 1,649 €/l

1,649 €/l Plenergy, Puente Genil (Calle La Rambla, 2): 1,649 €/l

1,649 €/l Plenergy, Córdoba (Polígono Carretera Palma del Río, s/n): 1,649 €/l

1,649 €/l Plenergy, Lucena (Calle Concha Lago, s/n): 1,649 €/l

1,649 €/l Plenergy, Anjarón (Calle Espejo, 21): 1,649 €/l

1,649 €/l Plenergy, Córdoba (Avenida de la Torrecilla, s/n): 1,649 €/l

1,649 €/l Plenergy, Córdoba (Calle Lapislázuli, 10): 1,649 €/l

1,649 €/l Petroprix, Córdoba (Calle Ingeniero Juan de la Cierva, 44): 1,649 €/l

1,649 €/l Petroprix, Córdoba (Avenida Agrupación Córdoba, 25): 1,649 €/l

1,649 €/l Ballenoil, Palma del Río (Avenida Santa Ana, 83): 1,654 €/l

Gasolineras más baratas hoy en Granada

Granada mantiene una tendencia similar, con precios más ajustados en determinadas zonas frente a otras más transitadas. Estas son algunas de las estaciones más económicas:

Gasolina 95

Galp, Pulianas (Ctra. Vilchez-Almería, P.K. 0,100): 1,409 €/l

1,409 €/l Fito, Algarinejo (Carretera N-321 km. 21): 1,477 €/l

1,477 €/l GM Oil, Motril (Calle Santo Domingo, 23): 1,479 €/l

1,479 €/l Petroprix, Motril (Carretera Almería-Motril km. 107): 1,479 €/l

1,479 €/l Plenergy, Atarfe (Carretera Pinos Puente N-432 km. 427): 1,489 €/l

1,489 €/l Petroprix, Granada (Polígono Peri Cetarsa, 5): 1,489 €/l

1,489 €/l Plenergy, Purchil (Carretera GR-3304 km. s/n): 1,489 €/l

1,489 €/l Ballenoil, Granada (Camino de Ronda, 117): 1,489 €/l

1,489 €/l Plenergy, Jun (Calle Aries, 1): 1,489 €/l

1,489 €/l Petroprix, Huétor-Tájar (Carretera Granada-Sevilla km. 68): 1,489 €/l

Gasolina 98

Galp, Pulianas (Ctra. Vilchez-Almería, P.K. 0,100): 1,549 €/l

1,549 €/l ASC Carburantes, Granada (Carretera N-432 km. 431): 1,599 €/l

1,599 €/l A. Aguaza, Cúllar (Carretera N-342 km. 156): 1,609 €/l

1,609 €/l E.S. Ogicañas, Ogíjares (Calle Granada, 56): 1,629 €/l

1,629 €/l ASC Carburantes, Armilla (Carretera Armilla km. 7): 1,649 €/l

1,649 €/l ASC Carburantes, Atarfe (Carretera N-432 km. 429): 1,649 €/l

1,649 €/l ASC Carburantes, Atarfe (Carretera N-432 km. 429): 1,649 €/l

1,649 €/l ASC Carburantes, Armilla (Camino Bajo, 35): 1,649 €/l

1,649 €/l Alcampo, Motril (Avenida Salobreña, s/n): 1,653 €/l

1,653 €/l Cepsa, Granada (Polígono Industrial Almanjáyar): 1,654 €/l

Diésel

Alcampo, Motril (Avenida Salobreña, s/n): 1,590 €/l

1,590 €/l GM Oil, Motril (Calle Santo Domingo, 23): 1,599 €/l

1,599 €/l Petroprix, Motril (Carretera Almería-Motril km. 107): 1,599 €/l

1,599 €/l Galp, Pulianas (Ctra. Vilchez-Almería, P.K. 0,100): 1,604 €/l

1,604 €/l Plenergy, Granada (Avenida de Andalucía, s/n): 1,649 €/l

1,649 €/l Plenergy, Purchil (Carretera GR-3304 km. s/n): 1,649 €/l

1,649 €/l Petroprix, Granada (Polígono Peri Cetarsa, 5): 1,649 €/l

1,649 €/l Ballenoil, Granada (Camino de Ronda, 117): 1,654 €/l

1,654 €/l Plenergy, Armilla (Avenida Cristóbal Colón, 0): 1,659 €/l

1,659 €/l Alcampo, Granada (C.C. Alcampo, Carretera Jaén km. 88): 1,659 €/l

Mapa del precio de la gasolina en Andalucía

Los datos que se manejan a primera hora de este lunes pueden cambiar a lo largo del día, ya que las estaciones actualizan sus precios en función del mercado. Por eso, si buscas afinar aún más antes de repostar, lo más recomendable es acudir directamente al Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica.

En esta herramienta puedes consultar en tiempo real todas las estaciones de servicio, filtrar por provincia o municipio y comprobar los precios actualizados en cada momento. Es una forma rápida de comparar antes de salir y evitar pagar de más. Seguro que muchos notan ya esa rebaja que se aplica en el IVA pero el precio, sigue siendo bastante elevado por lo que nada como entrar en este portal y ver casi en directo cómo cambian los precios. Puedes verlo por ejemplo en el caso de Málaga:

Comparar antes de repostar se ha vuelto casi imprescindible, sobre todo en fechas como las que ahora se acercan de Semana Santa, con más desplazamientos de lo habitual. Aunque la diferencia entre estaciones pueda parecer pequeña, en un depósito completo puede notarse. Y en un contexto como el actual, cualquier ahorro, por mínimo que sea, acaba sumando.