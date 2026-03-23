Los investigadores no dan crédito: estos peces son capaces de saber cuándo les estás mirando, como los humanos

Un estudio publicado recientemente deja clara una conclusión: los peces no toleran las miradas fijas, principalmente cuando estas se dirigen a los huevos o a sus crías. A esta deducción han llegado un grupo de investigadores japoneses que se han desplazado hasta África para experimentar con la reacción ante las miradas de los cíclidos emperador (Boulengerochromis microlepis), una especie originaria del lugar. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la reacción de los peces ante la mirada de los buceadores u otros depredadores.

Este estudio fue publicado en la revista Royal Society Open Science a primeros de este mes de marzo y tiene como titular: «Observando a los observadores: los cíclidos emperador pueden percibir la atención que los buceadores prestan a sus crías». Para llegar a esta conclusión, un grupo de científicos japoneses se desplazó hasta África Oriental, concretamente al lago Tanganica, con el objetivo de poder analizar cómo reaccionan los peces tras ser observados.

Dentro de todas las especies de peces que habitan en las aguas de todo el mundo, estos investigadores apuntaron a los cíclidos emperador, una de las más grandes de esta especie y las más protectoras con sus crías. Estos peces son de agua dulce y requieren temperaturas de agua elevada, por eso son habituales de los lagos africanos. También se caracterizan por sus colores llamativos. Ahora se ha llegado a la conclusión de que una de sus principales virtudes es que son capaces de interpretar miradas, ya que no toleran las miradas fijas y menos si van dirigidas a los huevos o sus crías.

Así reaccionan los peces a las miradas

«En este estudio, examinamos si la mirada de buceadores humanos dirigida hacia los huevos o alevines (crías diminutas) custodiados por los cíclidos emperador (Boulengerochromis microlepis) alteraba el comportamiento agresivo hacia los buceadores», se puede leer en la revista Royal Society Open Science, en la que los investigadores dejan claras las conclusiones sobre el estudio realizado en las aguas de África oriental.

«Los cíclidos emperador atacaron a los buceadores con mucha más frecuencia cuando estos miraban directamente a los huevos que cuando desviaban la mirada o giraban las aletas hacia la puesta, y la tasa de ataque fue similar a cuando los buceadores miraban fijamente a los padres que custodiaban los huevos», deducen, según los experimentos realizados. «Por el contrario, el tiempo que los peces pasaron cerca de los buceadores fue mayor cuando estos orientaron sus aletas hacia los huevos», confirman.

Este grupo de investigadores apunta a lo que denominan «atribución de atención», que es la capacidad de reconocer dónde se centra la atención de otro individuo. «En consecuencia, es posible que debamos tener en cuenta el papel de la mirada en la configuración de las respuestas de la fauna silvestre en contextos de ecoturismo y conservación», dice este estudio que deja una cosa clara: esta familia de peces tiene una reacción agresiva cuando la mirada se centra en las crías y esto puede ser una virtud en lo que respecta a los posibles depredadores que puedan atacar a estos peces.

«En conclusión, la capacidad de los cíclidos emperador para modular sus respuestas según el estado de atención del buceador pone de manifiesto que la sensibilidad a la mirada es un rasgo ecológicamente relevante en los vertebrados. Este hallazgo no solo amplía nuestra comprensión de los orígenes evolutivos de la cognición social, sino que también subraya la necesidad de tener en cuenta los efectos de la mirada en la fauna silvestre en el contexto del ecoturismo y la conservación», dice el último párrafo de este estudio publicado en Royal Society Open Science.