No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en muchísimos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 20 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 398 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo existe cierta alarma en el Valle, y todo como consecuencia del destino tanto de Victoria como de Dámaso. Todo ello mientras José Luis se ve en la obligación de lidiar con los remordimientos, después de todas y cada una de las decisiones que ha tomado recientemente.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta serie diaria que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido observar cómo, en la Casa Pequeña, todos toman la firme decisión de volcarse tanto con Pedrito como con Bárbara. Todo ello mientras Mercedes se siente profundamente desolada, hasta tal punto que solamente puede llorar. Completamente ajena a toda esta situación, nos encontramos con Luisa, que parece que por fin ha encontrado a una persona que podría llegar a darle las respuestas que tantísimo está persiguiendo. ¿Lo logrará, después de todo lo sucedido?

¿Qué sucede en el capítulo 399 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, martes 21 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron ver cómo Mercedes se siente profundamente destrozada, a la par que desesperada, ante la idea de haber perdido a Dámaso. José Luis, por su parte, no puede evitar pagar su ira con Rafael, mientras se ve obligado a enfrentarse a sus demonios.

En el pueblo, Luisa continúa inmersa en la búsqueda de respuestas. De hecho, sigue teniendo claro que no va a parar hasta conseguir su cometido, sin importar en absoluto las consecuencias. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que la única persona que puede llegar a ayudarla decide echarla en cuanto la criada da el importantísimo paso de sincerarse. Algo que, desde luego, no estaba en sus planes, ni mucho menos. No te pierdas los próximos capítulos de la serie Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.