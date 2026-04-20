No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los años, se ha ganado a pulso ser una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 17 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 397 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Mercedes quiere saber el verdadero motivo por el que Dámaso y Victoria iban juntos a la calesa. Para tratar de encontrar las respuestas que necesita, no duda en acudir a José Luis.

¿Le será del todo sincero después de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas? Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han podido ver cómo parece que más pronto que tarde todos van a poder conocer el destino de la Salcedo, así como el de su primer esposo. ¿El motivo? Rafael llega con noticias que, desde luego, prometen no dejar indiferente a nadie. Estamos, indudablemente, ante un nuevo punto de inflexión que va a marcar un antes y un después en muchísimos aspectos.

¿Qué sucede en el capítulo 398 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, lunes 20 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a tener la oportunidad de ver cómo saltan las alarmas en el Valle, y todo como consecuencia del destino no solamente de Victoria, sino también de Dámaso. Todo ello mientras José Luis lidia con los remordimientos, después de las últimas decisiones que ha tomado. En la Casa Pequeña, parece que todos se vuelcan no solamente con Pedrito, sino también con Bárbara.

En cuanto a Mercedes, solamente puede llorar ante lo sucedido con Dámaso. Ajena a todo lo que está sucediendo, parece que Luisa por fin ha encontrado a la persona perfecta para darle todas y cada una de las respuestas que necesita. Algo que, desde luego, podría llegar a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.