Paqui ‘La Coles’ reaparece enferma y completamente arruinada: «Sólo tengo ganas de morirme»
"Ya no puedo aguantar más", ha reconocido la gaditana
Paqui ‘La Coles’ –cuyo nombre real es Paqui Muñoz– ha regresado a la televisión, pero lo ha hecho con una imagen completamente diferente a la que recordábamos, especialmente durante su etapa en Sálvame. La mujer que saltó a la fama por supuestamente haber mantenido una relación con Víctor Janeiro reapareció este fin de semana en Fiesta, y lo hizo para hacer un llamamiento respecto a la delicada situación económica y de salud que está atravesando. De esta forma, conectó en directo desde Ubrique para dar a conocer algunos detalles de su día a día: «Ya no puedo aguantar más. La situación es insostenible y necesito que me ayuden», hizo saber. Entre otras cuestiones, explicó que vive con su hijo de 14 años en una casa abandonada que, según su testimonio, pertenece a la Junta de Andalucía. Es más, reconoció que se instaló en esa vivienda por desesperación.
«Como estoy desesperada, me metí dentro y aquí sigo», afirmó. Todo ello mientras hizo saber que la casa perteneció a un hombre que falleció hace tres meses y que seguía abierta. Durante su charla con el programa presentado por Emma García, Paqui ‘La Coles’ compartió numerosos detalles de su realidad, que estaba marcada no solamente por la precariedad, sino también por los problemas de salud que está atravesando. Entre otras cuestiones, confesó que tenía fibromialgia, una enfermedad por la que percibe una pensión por incapacidad. Es más, reconoció que, recientemente, sufrió un fuerte brote por el que tuvo que estar sedada durante semanas. «He estado un mes y pico sedada. No me podía mover ni siquiera del sofá, no sabía lo que hablaba», hizo saber, visiblemente emocionada. Todo ello mientras reconoció que ahora, para poder moverse, necesita un andador.
Pero no todo queda ahí, puesto que Paqui ‘La Coles’ reconoció que tenía muchísima dificultad a la hora de sacar a su hijo adelante prácticamente sola, puesto que el padre del menor trabaja durante todo el día. «Aunque es bueno, yo no puedo hacerme con él sin la presencia de un padre», comentó.
Con su intervención en directo en Fiesta, Paqui ‘La Coles’ solamente buscaba algún tipo de ayuda institucional para poder acceder a una vivienda digna. «He hablado con el alcalde del pueblo, he presentado todos los documentos médicos que se me han pedido y no he recibido ningún tipo de ayuda, cuando a otra gente que lo merece menos le han dado una vivienda social», aseguró.
Fue entonces cuando el programa presentado por Emma García aseguró que se puso en contacto con el Ayuntamiento de Ubrique y se les comunicó que habían iniciado los trámites para estudiar el caso. Lo que es un hecho es que esta reaparición se trata de un giro completamente radical en todos los aspectos, puesto que su imagen actual nada tiene que ver con la que recordamos en el pasado.
Aun así, Mediaset le abrió paso a diversos programas como es el caso de First Dates o, incluso, Socialité. De hecho, en este último hizo una petición de ayuda para tratar de evitar un desahucio, por lo que no es la primera vez que recurre a la pequeña pantalla para visibilizar una situación delicada a nivel personal. Sea como sea, parece que ahora ha tocado fondo, puesto que en Fiesta ha llegado a reconocer que se encuentra peor que nunca: «Solo tengo ganas de morirme».